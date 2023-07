Wimbledon : Sacré, Alcaraz lâche un incroyable hommage à Djokovic

Hugo Chirossel

Ce dimanche avait lieu la rencontre que tout le monde attendait en finale de Wimbledon. Carlos Alcaraz était opposé à Novak Djokovic et c’est l’Espagnol qui est finalement sorti vainqueur (1-6, 7-6 [6], 6-1, 3-6, 6-4), après 4h42 de jeu. Après l’US Open en 2022, le numéro 1 mondial a donc décroché le deuxième tournoi du Grand Chelem de sa jeune carrière.

Après avoir remporté l’Open d’Australie et Roland-Garros, Novak Djokovic a échoué en finale de Wimbledon. Opposé à Carlos Alcaraz en finale, le Serbe, invaincu depuis 2013 sur le Centre Court et quadruple tenant du titre, a dû s’incliner en 5 sets et après près de cinq heures de jeu (1-6, 7-6 [6], 6-1, 3-6, 6-4). L’Espagnol quant à lui a ainsi décroché son deuxième titre dans un tournoi du Grand Chelem, après avoir remporté l’US Open 2022.

«C’est un rêve devenu réalité pour moi»

« C’est un rêve devenu réalité pour moi », a confié Carlos Alcaraz après sa victoire face à Novak Djokovic. « C’est bien de gagner bien sûr, mais même si j’avais perdu, j’aurais été très fier de moi. Faire l’histoire sur ce court, jouer une finale contre l’un des plus grands de notre sport, être en position de jouer sur ce court pour ces matchs-là, c’est incroyable. Et d’avoir réussi à m’imposer sur cette surface, ces conditions, je suis vraiment très fier de moi. Je suis fier de mon équipe aussi, parce qu’on travaille tous les jours pour être en mesure de vivre ces match-là . »

«Je veux d’ailleurs féliciter Novak. Tu m’inspires énormément»