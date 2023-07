Wimbledon : Alcaraz lance un avertissement à Djokovic

Hugo Chirossel

Quelques semaines après leur affrontement en demi-finale de Roland-Garros, Novak Djokovic et Carlos Alcaraz se retrouvent ce dimanche en finale de Wimbledon. Après sa défaite sur le court Philippe Chatrier, l’Espagnol compte bien prendre sa revanche sur le Serbe. Il estime avoir appris de ses erreurs et que l’issue sera différente cette fois-ci.

Une finale rêvée. Ce dimanche, les numéros 1 et 2 mondiaux se retrouvent en finale de Wimbledon. La dernière opposition entre Carlos Alcaraz et Novak Djokovic, en demi-finale de Roland-Garros, n’avait pas vraiment livré le spectacle espéré. Pour l’Espagnol, c’est son approche mentale de la rencontre qui lui avait fait défaut.

Wimbledon : Djokovic les a traumatisés, Alcaraz peut paniquer https://t.co/XHw89t6gfd pic.twitter.com/6aVh3Z2wxw — le10sport (@le10sport) July 15, 2023

« C’est aussi une petite revanche avec moi‐même »

« Physiquement, je me trouve à un super niveau. Je me considère comme un joueur qui a de bonnes qualités physiques. Le problème a été mental. Je ne me suis pas bien préparé au match, à ce qui m’attendait. Je me suis mis trop de stress, trop de pression. Après les deux premiers sets qui ont été super exigeants, si vous ajoutez la tension supplémentaire que je me suis mis, il se passe ce qui s’est passé », avait expliqué Carlos Alcaraz auprès de L'Équipe . Une erreur qu’il ne compte pas reproduire avant la finale de Wimbledon, comme il l’a confié en conférence de presse.

« Ce sera différent pour moi »