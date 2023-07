Wimbledon : Alcaraz met un énorme coup de pression à Djokovic

Alexis Brunet

Novak Djokovic est le grandissime favori de Wimbledon. Le Serbe pourrait bien s'imposer une huitième fois à Londres, le 16 juillet prochain. Mais le Djoker a un concurrent de poids en la personne de Carlos Alcaraz. L'Espagnol a dernièrement affiché ses ambitions, il est là pour gagner le tournoi et battre le natif de Belgrade.

À 20 ans, Carlos Alcaraz a déjà remporté un tournoi du Grand Chelem. C'était en 2022 à l'US Open face à Casper Ruud. Depuis, l'Espagnol a réussi à s'approcher une deuxième fois d'un titre en majeur. C'était cette année à Roland-Garros, et malheureusement il s'est blessé lors de sa demi-finale face à Djokovic. Le Serbe l'a donc emporté face au Murcien, et il a par la suite remporté les Internationaux de France. Il aurait été intéressant de voir ce que cela aurait donné si le numéro 1 mondial avait pu disputer la rencontre dans des conditions favorables.

Une nouvelle demi-finale attend Alcaraz

Carlos Alcaraz est clairement le plus grand espoir de la nouvelle génération. Après sa demi-finale à Roland-Garros, l'Espagnol a déjà atteint le même stade de la compétition à Wimbledon. Entre temps, il avait aussi remporté le tournoi du Queen's. Pour espérer décrocher une première finale à Londres, le numéro 1 mondial à l'ATP devra disposer de Daniil Medvedev. Un sacré challenge, surtout sur herbe, une surface dont le joueur de 20 ans n'est pas un grand spécialiste, bien qu'il semble monter en régime.

Wimbledon : Djokovic/Alcaraz, le duel déjà lancé https://t.co/iyxsERzdNg pic.twitter.com/jBtKznrhqi — le10sport (@le10sport) July 12, 2023

Alcaraz est là pour gagner Wimbledon