Tennis : Djokovic comparé à Messi et Ronaldo, il fait une annonce folle

Alexis Brunet

Novak Djokovic est peut-être devenu le meilleur joueur de tennis du monde. Le Serbe a des sérieux arguments, car il est tout simplement le tennisman qui a décroché le plus de titres du Grand Chelem de l'histoire. Pour Liam Broady, on ne se rendra compte du talent du Djoker qu'à la fin de sa carrière. Le Britannique a même comparé Nole à des légendes du ballon rond, comme Messi ou Ronaldo.

Encore une fois, Novak Djokovic a rejoint le dernier carré de Wimbledon. Le Serbe affrontera vendredi Jannick Sinner pour une place en finale. S'il y arrive, cela sera la cinquième finale d'affilée pour le Djoker. Il a remporté les quatre dernières éditions du tournoi londonien, et il s'est imposé sept fois au total en Angleterre.

Djokovic est l'homme le plus titré de l'histoire du tennis

Novak Djokovic est arrivé à Wimbledon avec le statut de légende. Depuis sa victoire à Roland-Garros cette année, il est devenu le joueur le plus titré de l'histoire en Grand Chelem, avec 23 couronnes. Il a dépassé un certain Rafael Nadal, pour l'instant bloqué à 22 sacres. Un exploit qui peut faire du Djoker, le GOAT, le joueur le plus fort au monde, devant Nadal et Federer.

« Il sublime les chiffres comme Cristiano Ronaldo et Lionel Messi »