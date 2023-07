Wimbledon : Djokovic plus fort que jamais ? Il approuve !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Au début de la quinzaine, on ne voyait pas bien qui pourrait venir déranger Novak Djokovic pour remporter un 24ème titre du Grand Chelem. Le Serbe, en grande forme, paraît invincible même s'il retrouvera en demi-finales Jannik Sinner, celui qui avait mené deux sets à zéro contre lui l'an dernier. Plus grand joueur de tous les temps, il est analysé tous les jours par de nombreux observateurs et certains s'aventurent même à dire que la version 2023 est peut-être la meilleure...

Au cours de sa carrière, Novak Djokovic a connu de nombreuses périodes où il était simplement au-dessus du lot, enchaînant les victoires avec beaucoup d'autorité. A 36 ans, le Serbe a montré qu'il était toujours capable de se sublimer dans les grands rendez-vous et il aura à cœur de finir le travail à Wimbledon même si a priori, le plus dur reste à faire. Pour Mats Wilander, le Serbe est plus fort que jamais en 2023.

La version 2023, la meilleure ?

Il faut dire que Novak Djokovic a connu des années exceptionnelles depuis son arrivée au sommet. En 2011 par exemple, lorsqu'il est devenu numéro 1 mondial pour la première fois ou encore en 2015 où il était tout simplement imbattable. En 2023, il est surtout immense en Grand Chelem, capable de se dépasser pour gagner. « Pour moi, Djokovic n’est pas seulement le meilleur joueur de tous les temps devant Federer et Nadal, mais nous sommes surtout en train de voir la meilleure version de lui‐même ? Tous les aspects de son jeu semblent être meilleurs qu’ils ne l’ont jamais été, peut‐être pas le mouvement à cause de l’âge, mais pour moi, il n’est pas seulement le meilleur chez les hommes, mais la meilleure version de lui‐même » confie Mats Wilander, devenu consultant pour Eurosport .

Wimbledon : Djokovic se lâche et annonce son triomphe https://t.co/vAvkrVmvrz pic.twitter.com/5GZrQlD53a — le10sport (@le10sport) July 12, 2023

Au-dessus du lot

Comme bien souvent dans sa carrière, Novak Djokovic semble au-dessus du lot. En Grand Chelem cette année, personne n'a su lui résister, pas même un Carlos Alcaraz qui partait favori face à lui il y a un mois en demi-finales de Roland-Garros. « C’est la même chose, il dicte sa loi à 36 ans. Il devient également de plus en plus intelligent, alors qu’il l’était déjà lorsqu’il était jeune. Son QI tennis est de plus en plus visible dans son jeu » poursuit le Suédois et on ne peut que lui donner raison. Tous les joueurs se frottent à lui et finissent par échouer.

Une dimension mentale très importante

Si Novak Djokovic paraît aussi fort, c'est aussi parce qu'il a pris un ascendant psychologique sur ses adversaires assez net. En effet, il est capable de se sortir de n'importe quelle situation car il sait qu'il est plus fort. Et bien souvent, l'adversaire de l'autre côté du filet se prend les pieds dans le tapis, à l'image de Hubert Hurkacz en huitièmes de finale qui aurait pu remporter le match trois sets à zéro s'il avait fait preuve de réalisme. De plus, en 2023 en Grand Chelem, il reste sur 14 tie-breaks remportés consécutivement, un record dans l'ère Open.