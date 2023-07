Wimbledon : Alcaraz peut trembler, il fait une terrible annonce

Alexis Brunet

Alors qu'il n'est pas un spécialiste du gazon, Carlos Alcaraz impressionne. L'Espagnol s'est qualifié pour les demi-finales de Wimbledon mercredi, en venant à bout de Holger Rune. Le numéro 1 mondial affrontera Daniil Medvedev pour une place en finale. Justement le Russe s'est exprimé sur l'affrontement à venir, et il n'a pas peur du Murcien.

Avant le début de Wimbledon, tous les observateurs étaient unanimes, Novak Djokovic était le grand favori. Le Serbe est un spécialiste de la surface, et il connaît la recette pour s'imposer à Londres, puisqu'il a déjà été titré sept fois là-bas. En revanche, certains ne voyaient pas briller Carlos Alcaraz sur le gazon anglais, et bien ils ont eu tort.

Alcaraz s'est qualifié pour les demi-finales

Ce n'est pas un secret, Carlos Alcaraz est un spécialiste de la terre battue. Son jeu convient parfaitement bien à la surface. On pouvait donc se demander s'il allait pouvoir s'adapter au si difficile gazon londonien. L'Espagnol a fait taire toutes les mauvaises langues, puisqu'il s'est qualifié pour les demi-finales. Il est venu à bout de son ami Holger Rune, en trois sets. Il défiera par la suite Daniil Medvedev afin de peut-être atteindre une première finale à Wimbledon.

Medvedev attend Alcaraz de pied ferme