Tennis : Djokovic historique, le clan Nadal répond sèchement

Baptiste Berkowicz

Auréolé d'un 23ème titre en Grand Chelem à Paris le 11 juin dernier en remportant Roland-Garros, Novak Djokovic est devenu le joueur détenant le plus de titres en tournois majeurs dans l'Histoire du tennis. Toni Nadal, oncle et ancien entraineur de Rafael, n'a pas mâché ses mots sur la comparaison entre le Serbe et son neveu.

Novak Djokovic ne fait pas l'unanimité. Alors que le palmarès du Serbe est quasiment unique, sa personnalité pose parfois problèmes à certains. Toni Nadal, premier supporter de son neveu, éternel rival de l'actuel numéro 2 mondial, a tenu à remettre les pendules à l'heure.

«Nadal serait à 35 Grands Chelems si l'Open d'Australie était sur terre battue»

Lors de son interview accordée à Clay Tennis , Toni Nadal a réagi à la nouvelle domination de Novak Djokovic, seul en tête depuis le dernier Roland‐Garros au nombre de titres du Grand Chelem avec 23 titres à son actif contre 22 pour Rafael Nadal. L’entraîneur espagnol a livré une réponse cash à la question suivante : « Si l’Open d’Australie se jouait sur terre battue, Nadal aurait‐il 35 titres du Grand Chelem ? » « Oui, bien sûr ! Il y a beaucoup de petites choses que les gens ne prennent pas toujours en compte. Si vous mettez un type de balle, vous favorisez un joueur ou vous en favorisez un autre. Lorsque le monde du football a introduit la règle des cartons plus sévères pour certaines fautes, s’il l’avait fait plus tôt, Maradona se serait probablement lassé de dribbler. »

Djokovic peut creuser l'écart grâce à Wimbledon

Avec sept quinzaines britanniques victorieuses a son palmarès, le Serbe a l'occasion lors de cette édition 2023 de Wimbledon de marquer encore un peu plus l'Histoire de la balle jaune. En cas de succès final, l'actuel numéro 2 mondial rejoindrait Roger Federer au nombre de Wimbledon remportés. De plus, il égalera le Suisse et Bjorn Borg en terme de victoires finales consécutives dans le Grand Chelem londonien. Une source de motivation supplémentaire pour Novak Djokovic.