Wimbledon : Inquiétude pour Djokovic, il veut le faire tombler

Les favoris sont au rendez-vous des quarts de finale de Wimbledon. Entre Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Holger Rune ou encore Daniil Medvedev, la bataille promet d'être rude à Londres. Le Serbe espère soulever un huitième trophée à Wimbledon, mais son plus sérieux concurrent, Carlos Alcaraz, a bien l'intention de lui barrer la route.

Novak Djokovic est en mission à Londres. Le Serbe espère aller au bout du tournoi afin de remporter un huitième Wimbledon, ce qui serait son 24ème titre du Grand Chelem. Vainqueur d'Hubert Hurkacz ce lundi, le numéro deux mondial affrontera au prochain tour Andrey Rublev. Un cogneur redoutable, qui pourrait bien lui causer quelques soucis.

Djokovic en quête d'un huitième Wimbledon

« C'est un joueur fantastique qui possède l'un des meilleurs coups droits du circuit. Il met beaucoup d'intensité sur le court. C'est une personne très sympathique. C'est l'un des joueurs les plus réguliers sur toutes les surfaces. J'ai beaucoup de respect pour lui. J'ai été surpris d'apprendre qu'il n'avait jamais atteint les demies en Grand Chelem, ce qui devrait le motiver encore plus demain (mardi). Je vais devoir me préparer tactiquement de manière différente, récupérer et être aussi frais que possible » a lâché Djokovic.

« J’espère que ce sera cette année. »