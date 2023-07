Wimbledon : Encore un report, l'organisation n'y arrive pas !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Déjà très critiquée sur sa gestion des toits du Centre Court et du Court n°1, l'organisation du tournoi de Wimbledon continue de faire parler d'elle. Dimanche soir, le programme a une nouvelle fois été bouleversé sur le court central puisque Novak Djokovic n'a pas pu terminer son match face à Hubert Hurkacz. La faute à un match démarré beaucoup trop tardivement pour permettre une issue en 3 sets.

Ce n'est pas la première fois qu'un match doit être reporté au lendemain cette année à Wimbledon. Si la pluie a chamboulé beaucoup de rencontres, certains choix de l'organisation ont créé quelques interrogations et un sujet revient fréquemment sur la table : l'heure de début de jeu sur le Centre Court. Aujourd'hui, si Hubert Hurkacz avait la bonne idée de se rebeller et prolonger le match un peu plus longtemps, Carlos Alcaraz, prévu en dernière rotation, pourrait finir son match sur deux jours.

Djokovic encore perturbé

Il était plus de 20h30 heure locale lorsque Novak Djokovic a commencé son match sur le Centre Court dimanche. Plus tôt dans la journée, Andrey Rublev est sorti vainqueur d'un combat de 5 sets face à Alexander Bublik et la numéro 1 mondiale Iga Swiatek a bataillé 3 heures pour se sortir du piège Belinda Bencic. Résultat : le Serbe n'a pas pu terminer son match, lui qui mène 7/6 7/6. « 2 sets à zéro de Djokovic et le jeu est suspendu… Je pense qu’un set de plus pour donner une chance au match de se terminer, bien avant minuit en plus, aurait été une décision bien plus raisonnable… Je veux dire, sérieusement, les règles de couvre‐feu doivent être retravaillées… » a commenté Paul McNamee sur Twitter , l'ancien directeur de l'Open d'Australie. Pour rappel, à Wimbledon, il y a un couvre-feu obligatoire à 23 heures pour ne pas déranger le voisinage.

Un programme critiqué

Depuis le début de la quinzaine, la programmation n'a jamais changé : le début des matches est prévu pour 13h30 heure locale sur le Centre Court avec 3 rencontres par jour. Avec le couvre-feu, cela laisse environ 9 heures de jeu ce qui est bien trop court lorsqu'un match dure longtemps, comme ce fut le cas entre Andy Murray et Stéfanos Tsitsipas l'autre jour. Il y a quelques années, l'organisation du tournoi prévoyait le début des matches à 13 heures pour éviter ce genre de problèmes.

Des vieilles traditions à bousculer

Le couvre-feu reste l'une des nombreuses traditions à Wimbledon. A l'inverse des trois autres Grands Chelems, les night sessions sont impossibles à organiser à Londres mais la deadline à 23h est un peu trop prématurée pour un sport qui a pris l'habitude de finir à deux, trois voire quatre heures du matin partout ailleurs. Ces dernières années, le tournoi a fini par abandonner quelques-unes de ses traditions mais celle-ci sera difficile à supprimer...