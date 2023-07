Wimbledon : Le bilan de la première semaine !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Belles histoires, pluie, interruptions, gros combats, la première semaine de Wimbledon a tout connu ! A l'heure actuelle, le retard pris lors des premiers jours n'est toujours pas comblé mais le tournoi suit son cours. Après une semaine, il est l'heure de faire un premier bilan puisque les affiches des huitièmes de finale sont quasiment toutes connues.

Avec 16 Français engagés dans le tableau masculin et seulement 4 femmes, la France pouvait espérer quelque chose lors de l'édition 2023 de Wimbledon, un tournoi qui nous réussit le plus souvent. Dans l'histoire, c'est sûrement dans ce Grand Chelem que les Français parviennent à aller le plus loin. Et si certains ont connu une belle histoire, les principaux favoris sont toujours là et bien là : de Djokovic à Alcaraz en passant par Sinner, les problèmes n'ont pas encore vraiment démarré.

Djokovic en mode machine

Opposé à Stan Wawrinka au troisième tour, une vieille connaissance, Novak Djokovic a été impressionnant de réussite et a évité le piège face à un Suisse qui a mis beaucoup plus de puissance dans ses frappes dans le troisième set. Le Serbe progresse bien et il est d'ailleurs le seul avec son prochain adversaire, Hubert Hurkacz, à n'avoir pas perdu le moindre set pour l'instant en attendant la fin du match de Dimitrov. Plus les jours passent, plus il semble difficile de voir un autre joueur que Novak Djokovic vainqueur dimanche prochain.

Wimbledon : Pourquoi le gazon fait-il autant de dégâts ? https://t.co/b2FNUkAupt pic.twitter.com/injj0Kcrwq — le10sport (@le10sport) July 8, 2023

Alcaraz bousculé, bientôt à terre ?

Plutôt en maîtrise pour ses deux premiers matches où il a mis fin à la carrière de Jérémy Chardy notamment, Carlos Alcaraz a connu son premier gros test samedi en battant le Chilien Nicolas Jarry, 28ème mondial, en presque 4 heures. Jannik Sinner a aussi perdu son premier set mais semble être l'adversaire le plus coriace dans la partie de tableau de Djokovic, lui qui a presque une autoroute pour aller en demi-finale. Daniil Medvedev et Stéfanos Tsitsipas sont encore là malgré les difficultés, alors que Holger Rune est passé à un point de la défaite mais ils sont tous du côté d'Alcaraz.

La France encore décevante

Il y a certes eu quelques belles histoires, à l'image de Quentin Halys, Varvara Gracheva nouvellement naturalisée ou encore Harold Mayot, mais le tennis français n'a pas réussi à bien faire oublier son triste résultat il y a un mois à Roland-Garros. Avant le début des huitièmes de finale, il ne reste plus aucun Tricolore, Caroline Garcia ayant lutté jusqu'au bout de la nuit face à la Tchèque Bouzkova qui l'avait sortie l'an dernier. Il faut dire que le tirage au sort avait été dur avec la plupart : Alcaraz, Ruud, Medvedev, Sinner ont tous sorti au moins un Français. Il faudra aller chercher un statut de tête de série pour éviter cette situation.