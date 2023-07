Wimbledon : Djokovic au cœur d’un stratagème, il s’explique

Baptiste Berkowicz

En pleine quête d'un 24ème Grand Chelem, Novak Djokovic déroule en ce début de Wimbledon. Le Serbe n'a pas encore cédé la moindre manche à ses adversaires. Opposé à Stanislas Wawrinka, l'actuel numéro 2 mondial a révélé sa stratégie afin d'éviter le fameux couvre-feu en place à Londres et gaspiller de l'énergie précieuse pour la suite du tournoi.

Rafael Nadal et Roger Federer dans le rétro, Novak Djokovic entend bien creuser l'écart au nombre de Grand Chelem remportés. Wimbledon est l'occasion parfaite pour ajouter un 24ème tournoi majeur à son palmarès déjà légendaire.

«Je pouvais sentir que l’heure du couvre‐feu approchait»

En s’imposant juste avant le couvre‐feu contre Stanislas Wawrinka au troisième tour de Wimbledon vendredi soir, Novak Djokovic a économisé de l'énergie non-négligeable. Il n’aura pas besoin de revenir jouer ce samedi et peut déjà se tourner vers son huitième de finale prévu contre Hubert Hurkacz : « J’ai apprécié les deux premiers sets. Après deux sets, tout semblait parfait. Ensuite, il y a eu un côté un peu dramatique. Je pense que j’ai un peu baissé mon niveau de jeu. Lui a élevé le sien. C’est un multiple champion du Grand Chelem, je savais qu’il n’allait pas abandonner comme ça après le deuxième set. Puis la foule s’est mise de la partie. Je pouvais sentir que l’heure du couvre‐feu approchait (sourire). Nous savions tous les deux en entrant sur le court que le maximum que nous pouvions jouer était trois sets, donc… Si nous voulions terminer, l’un de nous devait gagner en trois sets. Je suis heureux que ce soit moi » , a expliqué le Serbe. .

Chemin tracé vers la victoire finale ?

Alors que ses premiers tours se sont déroulés sans accroc à Wimbledon, Novak Djokovic fait office de grand favori. Lors de cette édition 2023, le Serbe a l'occasion de marquer encore un peu plus l'Histoire de la balle jaune. En cas de succès, l'actuel numéro 2 mondial rejoindrait Roger Federer au nombre de Wimbledon remportés. De plus, il égalera le Suisse et Bjorn Borg en terme de victoires finales consécutives dans le Grand Chelem londonien. Novak Djokovic sait ce qui lui reste à faire.