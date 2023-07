Wimbledon : Pourquoi le gazon fait-il autant de dégâts ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Reconnu à l'international comme étant le tournoi le plus prestigieux au monde dans le tennis, Wimbledon connaît parfois quelques petites polémiques. Outre la programmation rendue difficile par la pluie, le gazon est parfois critiqué malgré son excellente qualité. La raison ? Les glissades sont nombreuses et les blessures ne sont pas loin.

C'est surtout le cas en première semaine : le gazon du Centre Court est un peu glissant et même si l'organisation préfère ne prendre aucun risque lorsqu'il y a une alerte météo, chaque année certains joueurs quittent le tournoi avec une blessure, comme c'est le cas en 2023 pour Alizé Cornet par exemple. Il y a deux ans, le gazon avait beaucoup fait parler lorsque Serena Williams avait été contrainte à l'abandon au premier tour également.

Des blessures récurrentes

En 2021, Adrian Mannarino affrontait Roger Federer lors du premier tour et était même en train de le battre au moment de se blesser après une glissade. Après son abandon, une heure plus tard, c'est Serena Williams qui connaissait le même sort. Ils sont nombreux à se blesser chaque année sur le Centre Court et cette année c'est tout un pays qui a retenu son souffle au moment où Andy Murray a hurlé de douleur en toute fin de troisième set jeudi soir face à Stéfanos Tsitsipas. Heureusement pour lui, il a pu continuer avant que la partie ne soit interrompue.

Dernier Wimbledon pour Cornet

Alors qu'elle affrontait Elena Rybakina sur le court central vendredi, Alizé Cornet s'est blessée au genou en fin de match alors qu'elle tenait tête à la tenante du titre dans le deuxième set. Pour son dernier Wimbledon, elle a quitté la compétition avec une entorse au genou. « J'ai eu mal et j'ai aussi eu peur parce que j'ai entendu un crac dans ma hanche. Je ne pensais même pas que ça pouvait exister un bruit comme ça. Je me suis dit que ma jambe allait se déboîter. Et quand je suis au sol, d'un coup je sens aussi le genou » a-t-elle déclaré ensuite.

Une surface fragile, 0 risque pris

Comme d'habitude, les Anglais sont très précautionneux avec le gazon. Lundi lors du premier jour du tournoi et de la première alerte pluie, le jeu a mis énormément de temps à reprendre malgré le toit par peur que le court ne soit trop humide. Malgré tout, c'est principalement sur le Centre Court que l'on remarque que les glissades sont plus nombreuses. Attention car tout pourrait basculer...