Wimbledon : Djokovic le menace, Federer fait une étonnante révélation

Alexis Brunet

Pour le moment, Roger Federer est toujours le joueur le plus titré de l'histoire à Wimbledon. Mais le Suisse pourrait rapidement être rejoint par Novak Djokovic. Le Serbe est à une victoire finale d'égaler le Maestro. Mais cela n'inquiète pas le jeune retraité, car depuis qu'il a arrêté de jouer, il a une vision totalement différente sur les titres et les records.

Novak Djokovic le sait, il est le joueur à abattre cette année à Wimbledon. Chaque participant aimerait faire tomber le quadruple tenant du titre, et sept fois vainqueur sur le gazon londonien. Mais s'il est si dur à battre à Londres, c'est que le Serbe est un spécialiste de l'herbe, il est donc quasiment imprenable.

Roger Federer possède une courte avance sur Djokovic

Avant Novak Djokovic, c'était Roger Federer qui régnait en maître à Wimbledon. Le Suisse s'y est imposé huit fois en tout, ce qui est le plus gros total de l'histoire pour le moment. Obsédé par les titres et les records, le Djoker souhaite donc plus que tout rejoindre son ancien rival dès cette année.

Wimbledon : Djokovic provoque un gros coup de gueule https://t.co/O1b5U8cI3l pic.twitter.com/HSG4u3dCuV — le10sport (@le10sport) July 7, 2023

Federer vivait pour les records avant sa retraite