Wimbledon : Traumatisé par Djokovic, il fait une incroyable déclaration

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Arrivé avec le statut de 4ème mondial à Wimbledon, comme à Roland-Garros un mois plus tôt, Casper Ruud n'a pas connu le même destin, loin de là. Le Norvégien, qui a décidé de ne pas jouer sur gazon avant le tournoi, paie sûrement son manque de discipline après une nouvelle finale Porte d'Auteuil où il n'a rien pu faire face à Novak Djokovic. En Grand Chelem, il alterne le très bon et le très moyen...

Casper Ruud ne fait jamais vraiment partie des favoris, certes. Mais au vu de son niveau depuis l'an dernier, il peut prétendre aller loin dans les grands rendez-vous même sur une surface qu'il maîtrise moins. Un mois après avoir été encore battu en finale de Grand Chelem, le Norvégien connaît un nouveau coup dur. Mais avait-il vraiment l'intention d'en faire plus ?

Nouvelle déception

Pas très tranchant début 2023, Casper Ruud avait trouvé des couleurs sur terre battue, notamment à Roland-Garros. Le Norvégien a replongé en sortant dès le deuxième tour à Wimbledon face au local Liam Broady après avoir mené 2 sets à 1. D'ailleurs, le numéro 4 mondial a terminé sur un 6/0 dans le cinquième set, témoignant peut-être d'une implication un peu moindre.

Wimbledon : Djokovic à 350 victoires, bientôt un nouveau record https://t.co/TgBd8fGKjv pic.twitter.com/Z00rj7Drvm — le10sport (@le10sport) July 7, 2023

« Le meilleur Wimbledon de ma carrière »

Même si ses résultats sur gazon sont pas très bons depuis le début de sa carrière, on peut en attendre plus de la part de Casper Ruud. Le Norvégien n'a gagné que deux matches dans sa vie à Londres, un bilan forcément pauvre. Pour autant, il ne semble pas plus perturbé par cette défaite. « J’étais assez content, surtout honnêtement dans les quatre premiers sets. J’ai bien commencé, puis je me suis un peu trompé et j’ai perdu le premier, mais j’ai rebondi et j’ai gagné le deuxième et le troisième. Le quatrième a été malchanceux au début. Il m’a breaké. Je n’ai pas pu revenir. Dans le cinquième, il a dominé. Dans l’ensemble, je pense que c’était un très bon Wimbledon pour moi. Le meilleur de ma carrière jusqu’à présent, en atteignant le deuxième tour » a-t-il confié, visiblement pas très touché.

Pas de préparation, pas de résultat

Après Roland-Garros, Casper Ruud a fait le choix de profiter d'une pause avant Wimbledon en ne disputant aucun tournoi. Le Norvégien est parti assister à des concerts, s'est affiché en train de jouer au golf et s'est même entraîné... sur terre battue. Autant dire que les repères devaient être difficiles à trouver pour lui. Depuis un an et demi en Grand Chelem, il atteint soit la finale soit le deuxième tour.