Wimbledon : Il annonce la couleur avant son duel avec Djokovic

Novak Djokovic est le grandissime favori pour la victoire finale à Wimbledon cette année. Pourtant lors du troisième tour, il sera opposé à un sacré client, en la personne de Stanislas Wawrinka. Ce dernier n'a pas tari d'éloges envers le Serbe, avant de le retrouver ce vendredi sur le gazon londonien, pour un affrontement qui s'annonce savoureux.

Cette année, Roger Federer a fait son retour à Wimbledon. Il n'est pas revenu en tant que joueur, mais en tant que jeune retraité. Il a reçu un très bel hommage de la part du Centre Court. Un hommage mérité, car le Suisse est le joueur le plus titré de l'histoire à Londres, avec huit sacres, le dernier en 2017. Mais il pourrait très rapidement être rejoint pas une autre légende.

Djokovic a gagné sept fois Wimbledon

Roger Federer pourrait probablement devoir partager ce record avec Novak Djokovic. Le Serbe a déjà remporté sept fois Wimbledon, et il est favori de l'édition 2023. Cela serait donc un record de plus pour le Djoker, peu de temps après être devenu le joueur le plus titré de l'histoire en Grand Chelem, suite à sa victoire à Roland-Garros. Il en serait alors à 24 majeurs, et il creuserait encore un peu plus l'écart avec Rafael Nadal.

Wawrinka n'est pas surpris par la réussite de Djokovic