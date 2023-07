Wimbledon : Djokovic fait encore trembler la légende Federer

Baptiste Berkowicz

Auréolé de son 23 ème titre en Grand Chelem le 11 juin dernier à Roland-Garros, Novak Djokovic a l'occasion d'agrandir encore sa liste de records. En cas de victoire à Wimbledon, le Serbe rejoindra Roger Federer au nombre de Grands Chelems londoniens remportés avec huit succès. Le Suisse se projette déjà à l'idée de voir Novak Djokovic écrire de nouvelles pages dans l'Histoire du tennis.

Novak Djokovic n'en a pas fini avec l'Histoire de la balle jaune. Après avoir remporté son troisième sacre sur la terre battue parisienne le 11 juin dernier, synonyme de 23ème titre en Grand Chelem, le Serbe n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. En cas de succès lors de ce Wimbledon 2023, Novak Djokovic reviendrait à hauteur de Roger Federer au total de quinzaines britanniques victorieuses. Une projection à laquelle s'attend le Suisse.

Tennis : Djokovic fait polémique en plein Covid, il reçoit un énorme message https://t.co/oZMa1Qpsqq pic.twitter.com/XE4MlFEMEU — le10sport (@le10sport) July 6, 2023

Federer dans le viseur de Djokovic

De passage à Wimbledon, Roger Federer a évidemment été accueilli en idole absolue. Vainqueur à huit reprises du Grand Chelem sur gazon, le Suisse est comme chez lui à Londres. Néanmoins, le retraité sait qu'il risque de cohabiter prochainement avec un certain Novak Djokovic, comme il l'a sous-entendu auprès de TenisSet : « Honnêtement, je pense que ce serait génial. J’ai eu mon moment, j’en ai gagné huit au total, cinq d’affilée. Si quelqu’un égale ou dépasse ce record, ce sera son moment », avant d'ajouter : « Un joueur est toujours motivé pour briser les chiffres, mais lorsque vous vous arrêtez et regardez le palmarès dans son ensemble, vous avez une perspective différente. Tout ce qu’il fait ajoute à l’Histoire du tennis. Et c’est quelque chose dont on parlera au‐delà du tennis, mais dans le monde du sport comme lorsqu’il a remporté son 23ème Grand Chelem à Paris. C’était une excellente nouvelle pour le jeu ».

Nadal et Federer, définitivement dans le rétro ?

Rafael Nadal, davantage meurtri par son corps que Novak Djokovic, voit son crépuscule se rapprocher de plus en plus. Victorieux de son 22ème tournoi du Grand Chelem à Roland-Garros en 2022, l'Espagnol doit faire face à de nombreux pépins physiques qui l'empêchent de concurrencer sur la longueur d'une saison le Serbe. De son côté Roger Federer, retraité, n'a évidemment plus la possibilité de rattraper Novak Djokovic mais souhaite faire perdurer le maximum de ses records. Outre celui autour du nombre total de victoires finales à Wimbledon, le Suisse détient également, en compagnie de Bjorn Borg, la plus grande série de quinzaines britanniques victorieuses. Dans l'Histoire du tournoi de Wimbledon depuis l'ère Open, seuls ces deux joueurs ont réussi à remporter le Grand Chelem londonien cinq fois de suite. L'édition 2023 de Wimbledon est donc l'occasion pour Novak Djokovic d'aller déloger le Suisse de nombreuses de ses performances inégalées et rentrer encore un peu plus dans la légende de la balle jaune.