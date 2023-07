Tennis : Djokovic lâche une révélation sur Michael Jordan

Alexis Brunet

Novak Djokovic est peut-être le plus grand joueur de tennis de l'histoire. Cela dépend de l'avis de chacun, mais le Serbe possède le plus beau palmarès au monde. Une réussite qui pourrait inspirer un film. Le Djoker a pris les devants, car il prépare un documentaire sur sa carrière. Il a même affirmé s'inspirer de ce qu'a fait Michael Jordan.

Le tournoi de Wimbledon a officiellement commencé lundi 3 juillet. Novak Djokovic fait partie des grands favoris à sa succession. Le Serbe est en pleine forme, et il y a de grandes chances qu'il remporte un 24ème titre du Grand Chelem. Il accentuerait alors encore un peu plus son avance sur Rafael Nadal.

Novak Djokovic prépare un documentaire sur sa carrière

En parallèle de sa carrière de tennisman, Novak Djokovic a confié être en train de réaliser un documentaire sur sa carrière. Il aurait dû sortir il y a quelques années, mais les derniers titres du Serbe ont retardé sa sortie, comme il l'a expliqué à Tennis Majors . « J’étais convaincu que le documentaire sortirait fin 2021 ou en 2022. Mais il continue d’être déplacé pour une raison simple : il se passe beaucoup de choses dans ma carrière, et nous essayons donc de trouver le meilleur plan possible pour le présenter. Qu’il s’agisse d’un film documentaire ou d’une série, nous devons également décider qui sera notre partenaire sur le projet. Maintenant, nous ajoutons un peu plus de matériel avec le titre à Roland‐Garros. Je n’ai pas la date exacte, je suis un peu impatient de la voir aussi, j’aimerais l’avoir le plus tôt possible. D’un autre côté, nous voulons faire le meilleur travail possible. »

Wimbledon : Djokovic pète un plomb, il s’explique https://t.co/xuqEMhvesC pic.twitter.com/nP1ZAv6jf3 — le10sport (@le10sport) July 5, 2023

Djokovic s'inspire de Michael Jordan