Tennis : Federer lâche une révélation sur sa retraite

Alexis Brunet

En 2022, le monde du tennis a perdu un de ses plus grands serviteurs, en la personne de Roger Federer. Le Suisse a pris sa retraite, après une carrière émérite, couronnée de 20 titres du Grand Chelem. Nombreux voulaient que le Suisse continue, mais cela n'était plus possible d'un point de vue physique, bien qu'il aurait voulu.

En ce début du mois de juillet, les projecteurs sont tournés vers Londres, et Wimbledon. Le tournoi du Grand Chelem réunis tous les plus grands joueurs de la planète. Roger Federer ne fait plus partie de ce groupe, puisqu'il est retraité, mais il est tout de même présent en Angleterre. Il a d'ailleurs reçu les honneurs du Centre Court lundi 3 juillet, pour son premier retour à Wimbledon, depuis la fin de sa carrière.

Federer a gagné huit fois Wimbledon

S'il a eu le droit à une standing ovation du Centre Court, c'est que Roger Federer n'est pas personne à Londres. Le Suisse est tout bonnement le tennisman qui a le plus souvent gagné Wimbledon. Il a remporté huit fois le tournoi. Il pourrait toutefois être rattrapé par Novak Djokovic, dès cette édition, puisque le Serbe est grand favori, et qu'il possède déjà sept majeurs anglais.

Wimbledon : Avant ses records dépassés, Federer honoré https://t.co/LgxEcTpPqy pic.twitter.com/YY9QsTAk03 — le10sport (@le10sport) July 4, 2023

« Ça ne me manque plus tellement d'être sur le court »