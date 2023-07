Tennis : Incroyable, Federer lâché par un proche face à Djokovic

Baptiste Berkowicz

Novak Djokovic a décroché le 11 juin dernier, à Roland-Garros, le 23ème Grand Chelem de sa carrière. Le Serbe est alors devenu le joueur qui détient le plus de tournois majeurs à son actif dans l'Histoire du tennis. Les discussions autour du GOAT s'intensifient. Stanislas Wawrinka, pourtant compatriote de Roger Federer, a désigné Novak Djokovic comme plus grand joueur de tous les temps.

Novak Djokovic a l'occasion d'écrire une nouvelle ligne à son palmarès lors de ce Wimbledon 2023. L'actuel numéro 2 mondial peut laisser encore un peu plus dans le rétro ses rivaux éternels : Rafael Nadal et Roger Federer. Le Serbe est même en train de conquérir le coeur de certains suisses.

Wimbledon : Djokovic imbattable ? Pas du tout pour ce crack https://t.co/FvhdtrVRgT pic.twitter.com/WDRsMoc8OS — le10sport (@le10sport) July 3, 2023

Wawrinka choisit Djokovic

Après sa victoire au premier tour face à Ruusuvuori, Stanislas Wawrinka a été interrogé en conférence de presse sur le débat du « GOAT » et n’a pas hésité au moment de répondre : « Pour l’instant, il suffit de prendre Djokovic et c’est suffisant. C’est le meilleur joueur du moment. Je dois réfléchir un peu, mais bien sûr, si vous prenez ces trois joueurs et que vous les mélangez un peu, vous obtenez le meilleur joueur de tous les temps. Parce qu’à eux seuls, ils ont déjà tous les records de victoires et de présence au sommet depuis plus de 15 ans, alors bien sûr, ils sont loin devant tout le monde », a déclaré le Suisse.

À Wimbledon, Federer bientôt rejoint par Djokovic ?

Novak Djokovic n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. Déjà vainqueur à sept reprises à Wimbledon, le Serbe a la possibilité d'atteindre un total de huit quinzaines britanniques remportées. Un record détenu jusque là par un certain Roger Federer. L'actuel numéro 2 mondial, vainqueur au premier tour de Pablo Cachin en trois sets, fait office de grandissime favori pour soulever le trophée final. Carlos Alcaraz, qui a remporté son premier tournoi sur gazon avec son succès au Queen's, entend bien perturber la conquête du Serbe.