Wimbledon : Djokovic fait une déclaration fracassante, Alcaraz peut trembler

Alors que débutera lundi Wimbledon, Novak Djokovic n'a pas manqué d'afficher ses ambitions quelques heures avant le début du tournoi. La présence de rivaux comme Alcaraz n'augmente en rien la motivation du Serbe selon le principal intéressé. Le simple objectif de la victoire finale est suffisant à le rendre performant.

Devenu le joueur qui détient le plus de titres du Grand Chelem à son palmarès dans l'Histoire du tennis, Novak Djokovic n'entend pas s'arrêter là. Avec le Wimbledon qui se profile, le Serbe a l'occasion de creuser l'écart avec ses rivaux éternels Rafael Nadal et Roger Federer.

« Je n'ai pas besoin d'Alcaraz »

Lors de sa conférence de presse d'avant tournoi, Novak Djokovic, rapporté par WeLoveTennis, a évoqué ses sources de motivation : « En ce qui me concerne, je n’ai pas besoin de Carlos ou de qui que ce soit d’autre pour trouver ce supplément d’énergie et de motivation lorsque j’aborde les tournois, car je sais que je dois gagner sept matches pour remporter un titre. Je sais que je dois gagner sept matches pour remporter un titre. Donc, quel que soit l’adversaire, cela ne fait aucune différence pour moi. Je dois faire ce que j’ai à faire. La majeure partie de mon attention se concentre sur mon corps et mon esprit, sur mon jeu, en essayant de l’amener à un état optimal qui me permette de donner le meilleur de moi‐même à chaque match ». Carlos Alcaraz est donc prévenu pour ce Wimbledon...

Wimbledon, terrain de jeu idéal pour Djokovic

Le statut de favori colle à la peau de Novak Djokovic lorsqu'il dispute le Grand Chelem londonien. L'actuel numéro 2 mondial se sent particulièrement à l'aise sur gazon et a l'opportunité de faire tomber de nouveaux records en cas de quinzaine britannique victorieuse. Le Serbe peut rejoindre Roger Federer au total de Wimbledon remportés avec un huitième trophée soulevé sur le site londonien. Si le joueur de 36 ans parvient à sortir victorieux de ce nouveau Grand Chelem il mettrait également encore un peu plus dans le rétro Rafael Nadal.