Wimbledon : Swiatek pas favorite, encore une surprise ?

Alexis Poch - Journaliste

A Wimbledon cette année, le sort du tableau féminin est bien plus indécis que celui des hommes. Si tout le monde s'accorde pour dire que Novak Djokovic est largement favori pour le titre, Iga Swiatek, la numéro 1 mondiale, ne part pas avec les avantages. Elena Rybakina, numéro 3 mondiale et tenante du titre, est bien placée, tout comme Aryna Sabalenka. Mais une surprise est vite arrivée.

Pas très à l'aise sur gazon, Iga Swiatek a même dû mettre un terme à son parcours à Bad Homburg cette semaine en déclarant forfait pour les demi-finales. La Polonaise de 22 ans avait chuté lourdement au troisième tour de Wimbledon l'année dernière face à Alizé Cornet qui mettait fin à la série de 37 victoires consécutives de la numéro 1 mondiale. Un an plus tard, cette dernière arrive avec un peu plus de certitudes quant à ses capacités sur la surface.

Une hiérarchie pas évidente

Parmi les 3 premières joueuses au classement, il est assez évident de dire qu'Iga Swiatek présente moins de garanties pour Wimbledon. Pour John McEnroe, pas de doute : la Polonaise n'est pas la favorite. « Iga Swiatek n'a pas encore très bien joué à Wimbledon, mais je pense qu'avec ses qualités athlétiques, elle peut prendre la balle tôt, mais peut-elle couper la balle suffisamment bien sur le gazon ? Cela reste à voir, elle est loin d'être la favorite qu'elle était à Paris. En fait, elle n'est même pas favorite » commente la légende américaine.

Rybakina et Sabalenka en première ligne

McEnroe voit plutôt la Kazakhe et la Biélorusse en première ligne à Wimbledon. La tenante du titre n'arrive pas au mieux cette année puisqu'elle a contracté un virus à Roland-Garros et elle a du mal à s'en remettre. De son côté, Aryna Sabalenka est capable de bien jouer sur gazon puisqu'elle était demi-finaliste en 2021. Derrière, l'écart est creusé sur des joueuses telles qu'Ons Jabeur, finaliste l'an dernier, ou encore Petra Kvitova, spécialiste de la surface très en forme.

Garcia pour l'exploit, une surprise à venir ?

Chez les femmes à Wimbledon, la situation est souvent difficile à lire. L'année dernière, le sacre d'Elena Rybakina n'était pas forcément attendu donc on peut tout espérer. Il faut avoir en mémoire qu'il y a 10 ans, Marion Bartoli créait la surprise en inscrivant son nom au palmarès. Caroline Garcia peut espérer faire la même chose, elle qui vient d'abandonner à Eastbourne pour préserver son épaule. Il faut dire que la tâche sera compliquée pour les autres Françaises : Diane Parry sera opposée à la locale Harriet Dart, Alizé Cornet peut retrouver la tenante du titre dès le deuxième tour et Varvara Gracheva, tout juste naturalisée, jouera Giorgi avec la possibilité d'un deuxième tour contre Sabalenka.