Tennis : C'est terrible, Monfils doit encore renoncer !

En difficulté avec son physique depuis le printemps 2022, Gaël Monfils ne joue quasiment plus sur le grand circuit depuis cette date. Après une rechute en août, le Français avait pris la décision de ne plus jouer jusqu'en mars dernier. Mais depuis on retour, les affaires ont été très compliquées malgré un souvenir incroyable à Roland-Garros. Mais le voici qu'il vient d'annoncer une triste nouvelle...

Numéro 1 Français ces dernières années, Gaël Monfils a souvent porté haut le drapeau. Le Parisien est redescendu au-delà de la 300ème place à cause de sa longue absence mais son retour sur le circuit est un peu chaotique. Désormais, il faudra patienter pour le revoir, lui qui n'est pas suffisamment remis de sa blessure au poignet.

Forfait à Wimbledon

« C'est quelques semaines. Ce n'est pas énorme. Mais cela peut être très rapide, comme plus long. Déjà, je crois qu'une rupture complète, c'est plus grave. Là, c'est juste partiel. Le médecin m'a dit qu'il avait bon espoir que je puisse jouer sur gazon quand même » déclarait-il au moment d'annoncer son retrait de Roland-Garros, où il avait passé le premier tour au terme d'un match sensationnel en 5 sets. Finalement, il n'y aura pas de Wimbledon, lui qui doit renoncer à de potentiels gros points dans sa quête aux Jeux olympiques.

Retour fin juillet ?

Ces derniers jours, il s'était montré avec sa femme Elina Svitolina. Gaël Monfils a dû se raviser au dernier moment et devra patienter jusqu'à fin juillet pour faire son retour à la compétition. Le Français est inscrit pour les tournois d'Atlanta et de Washington pour le début de la saison sur dur cet été. Dans sa carrière, il n'a de toute façon jamais vraiment brillé sur gazon, une surface qu'il n'apprécie pas beaucoup.

16 Français dans le grand tableau

En déclarant forfait la veille du tirage au sort du grand tableau de Wimbledon, Gaël Monfils fait baisser légèrement le nombre de Français au départ de l'épreuve. En effet, ils seront 16 dans le tableau principal puisque Laurent Lokoli, Enzo Couacaud et Harold Mayot ont réussi à passer les qualifications avec brio. Comme d'habitude, la France rayonne sur gazon et est même assez largement la meilleure nation dans ce pré-tournoi depuis dix ans.