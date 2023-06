Tennis : Une énorme révélation tombe sur l'avenir de Nadal

Alexis Brunet

Dernièrement Novak Djokovic a remporté Roland-Garros. Il a triomphé de Casper Ruud, et avant cela, il avait éliminé Carlos Alcaraz. Malheureusement pour les amoureux de tennis, il n'a pas croisé la route d'un autre Espagnol, Rafael Nadal. Le Majorquin est blessé depuis de longs mois. Mais il espère disputer une dernière saison l'année prochaine, mais il pourrait aussi continuer au-delà.

Cette année, il manquait un petit quelque chose à Roland-Garros. Il manquait la présence de Rafael Nadal. L'Espagnol, roi à Paris avec ses 14 titres, n'a pas pu s'aligner sur l'édition 2023. La faute à son corps qui ne le laisse pas tranquille depuis de longs mois. Le taureau de Manacor a même décidé de passer par la case opération récemment. Il est actuellement en pleine réathlétisation afin de revenir le plus vite possible.

Nadal pourrait aller au-delà de 2024

Nadal vise au minimum une dernière année sur le circuit en 2024. Mais selon Juan Monaco, grand ami de l'Espagnol, il pourrait ne pas s'arrêter à cette date. C'est en tout cas ce qu'il a déclaré à Clay Tennis . « S’il revient et gagne, est‐ce qu’il arrêtera en 2024 ? Je ne pense pas, honnêtement, je ne pense pas. Il va se fixer des limites. Je le connais très bien, s’il se prépare à revenir, c’est qu’il se prépare à gagner, il ne se prépare pas à atteindre les quarts de finale. Il a un niveau très élevé. Je pense qu’il n’a pas joué Roland Garros parce qu’il a vu à l’entraînement qu’il n’était pas prêt à gagner Roland Garros, même s’il aurait pu le jouer ».

Nadal pourrait dépasser Djokovic

S'il va au-delà de 2024, Nadal pourrait avoir un objectif en tête, rattraper Novak Djokovic au nombre de Grand Chelem. Pour l'instant le Serbe en compte 23, soit un de plus que l'Espagnol. L'écart n'est donc pas conséquent, mais le Djoker pourrait bien mettre la main sur le prochain Wimbledon en juillet, tout comme sur l'US Open. Le Majorquin serait alors bien plus distancé.