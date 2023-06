Wimbledon : Le clan Federer désigne l'adversaire de Djokovic

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

A l'approche du tournoi de Wimbledon, les meilleurs joueurs du monde ont pris leurs repères et d'autres savent où ils en sont pour ne jouer que le Grand Chelem sur herbe. C'est par exemple la situation de Novak Djokovic, désigné comme l'ultra-favori à Londres en raison de sa capacité à dominer le circuit même à 36 ans. Avec comme objectif d'ajouter un 24ème titre du Grand Chelem dans deux semaines.

Une nouvelle fois titré à Roland-Garros en début de mois, Novak Djokovic a battu le record du nombre de titres en Grand Chelem. Sur le toit du monde, le Serbe a prouvé que même à 36 ans, il avait les capacités pour aller encore plus loin. Il ne reste plus qu'à savoir jusqu'où il sera capable d'aller. A Wimbledon, ils semblent être peu nombreux à pouvoir le faire tomber mais un nom ressort particulièrement.

Alcaraz, un mélange du Big 3

Avec son explosion au plus haut niveau en 2022, Carlos Alcaraz a étonné le monde du tennis. Incroyable de puissance et de précocité, l'Espagnol a des qualités extraordinaires pour un joueur de son âge, à tel point qu'il est souvent comparé aux légendes du tennis. « Il a apporté une nouvelle dimension au tennis, une dimension qui a manqué aux jeunes joueurs au cours des 10 et 20 dernières années. Il est très positif et c'est quelque chose que nous n'avons pas vu depuis longtemps : il est une sorte de combinaison brutale de Djokovic, Federer et Nadal » a récemment déclaré Ivan Ljubicic, ancien numéro 3 mondial et entraîneur de Roger Federer.

Un physique qui pose question

A l'image de Rafael Nadal dans sa jeunesse, Carlos Alcaraz interroge beaucoup sur son physique. L'Espagnol dépense énormément d'énergie à chaque match et se retrouve souvent en difficulté physiquement. « Dans ce match contre Djokovic, il n'était pas aussi fluide et créatif qu'il l'est habituellement. J'espère que son corps tiendra le coup, car il est très sollicité en ce moment » poursuit le Croate, faisant référence à la grosse défaillance d'Alcaraz à Roland-Garros.

Le seul à pouvoir battre Djokovic ?

A Wimbledon, la liste des favoris est difficile à donner. En effet, Novak Djokovic se positionne comme l'homme à battre, bien sûr, mais derrière la situation est compliquée. Sur gazon, il y a peu de grands joueurs qui ressortent comme étant capables de gagner. D'autant plus qu'un vrai obstacle sera sur la route... En réussissant à gagner le Queen's la semaine dernière, Carlos Alcaraz semble être la meilleure chance.