Tennis : La sortie délirante du clan Federer sur Djokovic !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Depuis la victoire de Novak Djokovic à Roland-Garros, les discussions sont houleuses autour du débat concernant le plus grand joueur de tous les temps. En accrochant un 23ème titre du Grand Chelem à son palmarès, le Serbe a une fois de plus repoussé les limites et à 36 ans, il peut prétendre aller encore plus loin. Mais pour certains, le débat du GOAT est loin d'être terminé. Alors, sentiment d'infériorité ou vraie déclaration ?

Beaucoup d'observateurs s'accordent pour dire que Novak Djokovic est le plus grand joueur de tous les temps. Encore plus depuis qu'il a gagné Roland-Garros. C'est vrai qu'en termes de palmarès, le Serbe est au-dessus de tout le monde et dans le débat du GOAT, il a largement pris les devants par rapport à ses rivaux. Pour autant, ils sont nombreux à défendre Rafael Nadal et Roger Federer. Récemment, c'est l'ancien coach du Suisse, Ivan Ljubicic qui a fait des déclarations surprenantes...

Les préférences prennent le dessus

Dans le débat du GOAT, l'ancien numéro 3 mondial pense que le côté affectif prend une grande place. Devenu entraîneur de Roger Federer après la fin de sa carrière à partir de 2016, il n'a jamais caché son admiration pour le Suisse. « Je pense que Novak est déjà le plus titré, mais le mot « plus grand » implique de la subjectivité et des préférences personnelles. Je pense que c’est une bonne chose, pour être honnête – chacun a son GOAT préféré et laissons la discussion commencer. Si nous regardons d’autres sports, par exemple, y a‑t‐il un GOAT (définitif) en football ? Au basket‐ball, tout le monde est d’accord pour dire que c’est Michael Jordan, mais ce n’est pas celui qui a remporté le plus de trophées » a confié Ljubicic pour Tennis Majors récemment.

Federer se lâche sur le débat du GOAT, Djokovic va enrager https://t.co/3rn8jvYp0o pic.twitter.com/ZIjGDJlFYI — le10sport (@le10sport) June 22, 2023

Des conditions hors du commun

On l'a bien compris, Ivan Ljubicic ne semble pas encore disposé à admettre que Novak Djokovic a pris le dessus. Pour lui, il faudrait aller encore plus loin pour mettre fin à tout débat. « Si Novak gagne encore quelques Chelems – ce qui semble probable à ce stade – alors le débat n’a plus de sens. Si Novak finit par en gagner cinq à dix de plus que les autres, nous n’aurons plus de conversations de ce genre » promet-il. Mais il donne tout de même des chiffres qui donnent le tournis...

Le Grand Chelem calendaire, grand objectif

Pour mettre un terme définitivement au débat du GOAT, Novak Djokovic doit sûrement avoir en tête un objectif incroyable : le Grand Chelem calendaire. Il y a deux ans, il n'était pas loin puisqu'il avait échoué lors de la dernière marche, pris par l'enjeu en finale de l'US Open. Mais cette année, il n'y aura pas de Jeux olympiques pour le dérouter... Avant ça, il faudra tout de même confirmer à Wimbledon, un tournoi où il possède a priori le plus de chances...