Tennis : Kyrgios relance une polémique avec Nadal !

Personnage inoubliable dans le monde du tennis depuis des années, Nick Kyrgios n'a (presque) jamais la langue dans sa poche. L'Australien fait tout le temps parler de lui, à tel point que soit on l'adore, soit on le déteste. Dans sa carrière, il a vu passer pas mal de polémiques et sur Twitter récemment, il a répondu à un internaute concernant son match contre Rafael Nadal à Wimbledon en 2019...

De retour à la compétition il y a deux semaines pour la première fois sur le circuit ATP depuis octobre 2022, Nick Kyrgios a récemment fait parler de lui dans une polémique avec Stefanos Tsitsipas. En effet, avec la sortie de la partie 2 de la série Netflix "Break Point", certains commentaires du Grec ont été mal vus. Ce week-end, l'Australien n'a pas pu s'empêcher de relancer une petite polémique qui date d'il y a 4 ans...

Kyrgios plus calme

« Kyrgios a une approche inculte du tennis. C’est un sport de gentleman, c’est une question de respect. Nous ne jouons pas au basket‐ball » commentait Tsitsipas avant de s'excuser. Avec le temps, Nick Kyrgios semble se calmer puisqu'il n'a pas répondu de manière agressive au Grec, acceptant son mea culpa. « C’était une bataille très chaude. Parfois, en tant que joueurs, nous participons à ces conférences de presse sans avoir digéré le match… » a-t-il confié. Les deux hommes ont joué un match sous haute tension l'an dernier à Wimbledon, remporté par ce dernier.

Des excuses pour Nadal ? Jamais !

Mais ce petit épisode est loin d'être le seul dans la liste des histoires de Nick Kyrgios à Wimbledon. Il y a 4 ans, alors qu'il affrontait Rafael Nadal, il avait eu un vilain geste en frappant de toutes ses forces sur l'Espagnol au filet, le percutant. « Je m’en fous. Pourquoi je m’excuserais ? Combien a‑t‐il gagné de Grands Chelems. Je pense qu’il peut prendre une balle dans la poitrine. Je ne vais pas du tout m’excuser. Oui, j’ai joué l’homme. Je voulais le toucher en pleine poitrine » avait-il déclaré alors. Epinglé par un internaute pour ces déclarations récemment, il a renouvelé : « Non. J’ai vraiment voulu dire ça. » Au moins, le message est clair...

Terrible désillusion à Wimbledon ?