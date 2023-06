Tennis : Kyrgios encore forfait, il n'inquiètera pas Djokovic

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Figure du monde du tennis depuis des années, Nick Kyrgios a connu une année 2022 exceptionnelle, certainement la plus belle de sa carrière. L'Australien a ensuite plongé dans les difficultés physiques et a même dû se faire opérer du genou il y a quelques mois. Son retour sur les courts ne s'est pas très bien passé à Stuttgart la semaine dernière, où il a été éliminé d'entrée après une performance inquiétante. Sa participation à Wimbledon est maintenant remise en question, après son nouveau forfait à Halle...

Finaliste à Wimbledon en 2022, où il s'était incliné en quatre manches face à Novak Djokovic, Nick Kyrgios est revenu sur le devant de la scène. Après avoir confié son mal-être d'il y a quelques années, il semblait heureux ces derniers temps sur le circuit même si sa blessure l'a éloigné longtemps des courts. L'Australien replonge encore dans le doute après son nouveau forfait, lui qui confiait pourtant récemment qu'il était certainement le seul à pouvoir arrêter le Serbe dans sa quête de titre à Londres.

Encore forfait, l'inquiétude monte

Engagé à Stuttgart pour son retour, Nick Kyrgios n'a pas fait long feu. Mais pour préparer au mieux Wimbledon, il a décidé de jouer chaque semaine : Halle puis Majorque la semaine prochaine. Mais l'Australien n'ira pas en Allemagne, certainement pas assez en forme pour reprendre la compétition. La semaine dernière, il paraissait très lent sur le court et sa situation inquiète énormément. C'est désormais quasiment sûr : il n'arrivera pas à Londres avec la meilleure préparation possible. « J’ai encore quelques soucis avec mon genou. J’essaie de me donner les meilleures chances de participer à Wimbledon. Comme vous le savez tous, ce tournoi représente beaucoup pour moi et je veux faire le maximum pour que mon corps soit prêt » peut-on l'entendre dire dans une vidéo.

Un statut en danger

31ème au classement ATP cette semaine, Nick Kyrgios ne prendra donc aucun point cette semaine. S'il est encore inscrit à Majorque pour jouer juste avant Wimbledon, il pourrait également déclarer forfait et sa participation au Majeur sur herbe serait grandement remise en question. D'ailleurs, il est probable qu'il ne fasse pas partie des têtes de série, un coup dur qui pourrait le mettre en grand danger lors du tirage au sort. Mais on sait aussi que personne n'aimerait le jouer au premier tour...

Le seul à pouvoir faire tomber le maître ?

Très à l'aise sur gazon, Nick Kyrgios a les capacités pour battre n'importe qui. S'il n'est pas parvenu à battre Novak Djokovic l'an dernier en finale à Wimbledon, il pouvait encore y croire cette année. D'ailleurs, il n'est pas le seul à penser qu'il est le mieux placé pour s'offrir une victoire de gala qui serait alors un véritable exploit. Mais ce nouveau coup dur fait mal au suspens...