Alcaraz dégoûté par Djokovic, il fait encore un terrible aveu

Battu en demi-finales par Novak Djokovic à Roland-Garros sans pouvoir vraiment défendre ses chances, Carlos Alcaraz a connu une terrible sensation sur le court. Surtout, le monde du tennis a pu voir qu'il avait certaines faiblesses et ce n'est pas forcément un bon point pour lui. La saison sur gazon étant lancée, il faudra rapidement se relancer sur une surface pas forcément appréciée.

Touché mentalement et physiquement lors de sa défaite face à Djokovic il y a dix jours, Carlos Alcaraz va tenter de relever la tête cette semaine en participant pour la première fois à un tournoi sur gazon autre que Wimbledon. L'Espagnol, qui aura la possibilité de repasser numéro 1 en cas de victoire finale, a fait un aveu à propos de la situation actuelle avec le Serbe.

Pas en confiance sur gazon

Même s'il est encore très jeune et qu'il a eu peu d'occasions de s'exprimer sur gazon, Carlos Alcaraz semble inquiet. On ne sait pas de quelles ressources il pourrait disposer sur cette surface, lui qui a été battu en huitièmes de finale à Wimbledon l'an dernier face à Jannik Sinner. « Je ne dis pas que je ne suis pas capable de battre Novak. Mais je pense que j’ai moins de chances que sur d’autres surfaces » a-t-il déclaré récemment.

Kyrgios, la plus grande menace ?

Réputé pour son tempérament de feu plus que pour son talent tennistique, Nick Kyrgios n'en reste pas moins le finaliste sortant de Wimbledon. L'Australien, blessé à la fin de la saison dernière, est revenu tout récemment sur une surface qu'il apprécie énormément. « Je pense que Kyrgios a plus de chances de vaincre Novak que n’importe quel autre joueur » a déclaré Alcaraz, certainement à la suite de l'annonce de l'Australien lui-même qui disait qu'il était probablement le seul à pouvoir battre Djokovic. Il faudra tout de même revenir en grande forme pour espérer quoi que ce soit...

Le gazon, le flou total

Depuis quelques années, la situation est la même en arrivant sur gazon : on ne sait pas qui va pouvoir s'illustrer. Parmi les meilleurs joueurs mondiaux, ils sont peu à apprécier la surface et à avoir déjà connu de gros résultats à Wimbledon, à tel point que Novak Djokovic paraît encore plus favori que nulle part ailleurs. S'il reste encore deux semaines pour nous donner des éléments en plus, la concurrence va devoir bien se préparer...