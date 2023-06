Roland-Garros : Terrible aveu d'Alcaraz, il a craqué

Alexis Brunet

En demi-finale de Roland-Garros, le tableau nous avait offert un duel de titans entre Carlos Alcaraz et Novak Djokovic. Malheureusement cet affrontement n'a pas tenu toutes ses promesses avec la blessure de l'Espagnol dans le troisième set. Le numéro 2 mondial à l'ATP a avoué qu'il avait mal préparé cette rencontre, et ce d'un point de vue mental.

Novak Djokovic a remporté le 11 juin dernier le tournoi de Roland-Garros. Le Serbe a pris le meilleur sur Casper Ruud en finale. Mais le Djoker était aussi proche de ne pas goûter à nouveau au parfum d'une finale à Paris. Au tour précédent, il était opposé à Carlos Alcaraz. Sans une blessure de l'Espagnol lors du troisième set, le sort du match aurait pu être totalement différent.

Alcaraz n'était pas bien préparé mentalement

Alors que le score était d'un set partout, Carlos Alcaraz s'est blessé. Le natif de Murcie a dû finir le match avec des crampes. Lors d'un entretien accordé à L'Equipe , il est revenu sur cette demi-finale. À la question du journaliste, « À quel niveau pouvez-vous apprendre de ce type de défaite ? » , l'Espagnol n'a pas hésité et a répondu : « Au niveau mental. Physiquement, je me trouve à un super niveau. Je me considère comme un joueur qui a de bonnes qualités physiques. Le problème a été mental. Je ne me suis pas bien préparé au match, à ce qui m'attendait. Je me suis mis trop de stress, trop de pression. Après les deux premiers sets qui ont été super exigeants, si vous ajoutez la tension supplémentaire que je me suis mis, il se passe ce qui s'est passé. »

Djokovic avait beaucoup plus d'expérience qu'Alcaraz

Carlos Alcaraz s'est donc mis trop de pression. Cela peut tout à fait se comprendre. Alors qu'il n'a encore que 20 ans, l'Espagnol affrontait Novak Djokovic (36 ans) en demi-finale d'un Grand Chelem. De plus, le Serbe comptait à ce moment-là 21 trophées majeurs de plus que le numéro 2 mondial actuel. De quoi stresser un peu.