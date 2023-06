Roland-Garros : Alcaraz défait, Tsonga pousse un coup de gueule

Baptiste Berkowicz

Quelques minutes après la fin du match entre Carlos Alcaraz et Novak Djokovic, le récent retraité Jo-Wilfried Tsonga est revenu sur les crampes qui ont frappé le prodige espagnol. Complètement pénalisé au début du troisième set, le numéro 1 mondial n'a pu combattre face au Serbe. Un épisode qui fait simplement partie de la construction du joueur, selon Tsonga.

Lors d’un débat animé sur Prime Video après la victoire de Novak Djokovic contre un Carlos Alcaraz considérablement diminué à partir du début de troisième manche, Jo‐Wilfried Tsonga n'a pas hésité à donner son impression.

Tsonga s'exprime

L'épisode des crampes marque selon Jo-Wilfried Tsonga le gap qu'il reste avant que Carlos Alcaraz atteigne sa plénitude : « Aujourd’hui, si on veut prendre un exemple, on a un Roger Federer, qui volait sur le court. Il avait un physique incroyable. On ne le soulignait pas assez. Et c’est ce qui faisait sa force, c’est qu’il était toujours derrière la balle alors qu’il la prenait tôt donc il devait se déplacer très vite dans les intervalles. Et on ne l’a jamais vu cramper ! Donc ça voudrait dire quoi ? Ça voudrait dire qu’on n’a jamais vu Roger Federer aller au bout de lui‐même ? Non, ça veut dire qu’il avait un physique hors normes. Carlos va avoir besoin de travailler, d’augmenter sa capacité et cela passe par du travail. Ça ne se fait pas en un ou deux mois. »

Alcaraz revient sur ses crampes