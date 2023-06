Roland-Garros : Nadal au féminin ? Elle n'y pense pas !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Numéro 1 mondiale et encore plus dominatrice sur terre battue, une surface sur laquelle elle s'est beaucoup exprimée depuis le début de sa carrière, Iga Swiatek est de retour en finale de Roland-Garros. A 22 ans, elle tentera de décrocher déjà un troisième titre, elle dont les statistiques ressemblent de plus en plus à son idole de toujours, un certain Rafael Nadal.

Elle n'a jamais caché son admiration pour Rafael Nadal. Iga Swiatek a sûrement eu le temps de suivre chacune de ses victoires à Roland-Garros tout en rêvant de faire la même chose plus tard. Samedi, elle affrontera Karolina Muchova en finale du tournoi pour déjà conquérir son troisième titre. Mais pour la première fois depuis longtemps, le suspens pourrait être un peu plus grand que prévu.

Challengée mais toujours présente

Son soulagement au moment de remporter sa demi-finale en disait long. Iga Swiatek a disputé un long combat face à la Brésilienne Haddad Maia, qui a même eu une balle de set dans le tie-break du deuxième set. Depuis deux ans, jamais une joueuse n'avait posé autant de problèmes à la Polonaise. « Je suis très heureuse d'être en finale à nouveau. Cela a été un match difficile, en particulier le deuxième set. Chaque point comptait. C'était stressant à certains moments. Je suis heureuse d'avoir été très solide et de pouvoir conclure la rencontre d'un tie-break » a-t-elle confié.

Roland-Garros : Une finale Swiatek/Sabalenka, bonne nouvelle ? https://t.co/E9AriNxLZ6 pic.twitter.com/jj9YUNjCjI — le10sport (@le10sport) June 8, 2023

3 titres à 22 ans, un exploit

En cas de victoire samedi, Iga Swiatek obtiendrait alors un troisième titre à Roland-Garros, ce qui la placerait au niveau de quelques légendes. A 22 ans, elle pourrait rejoindre au palmarès Serena Williams, Arantxa Sanchez et Monica Seles notamment, qui ont elles aussi glané trois titres à Paris. Avec la confiance dont elle fait preuve sur terre battue, difficile de l'imaginer s'arrêter là. Encore faut-il gagner demain. Rappelons tout de même que Chris Evert est la plus titrée à Roland-Garros, devant Steffi Graf et Justine Hénin.

Des statistiques à la Nadal