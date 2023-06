Roland-Garros : Ruud/Zverev, la demi-finale des revenants

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Pas forcément en première ligne au moment du tirage au sort parmi les joueurs que l'on pensait capables d'atteindre la finale de Roland-Garros, Casper Ruud et Alexander Zverev s'affronteront bien vendredi pour tenter d'aller chercher le titre dimanche. Le Norvégien et l'Allemand ont parfois connu des moments difficiles ces derniers temps mais ils reviennent en forme au meilleur des moments.

Vainqueur solide d'un Etcheverry surprenant en quarts de finale, Alexander Zverev a été le premier à valider son ticket et a confirmé son retour au plus haut niveau, lui qui avait connu une terrible désillusion il y a un an Porte d'Auteuil. Casper Ruud, lui, a pu profiter longtemps d'un Holger Rune hors du coup en night session en délivrant une prestation solide sans forcer son talent.

Un match presque à sens unique

En terminant son huitième de finale sur les rotules face à Cerundolo, Holger Rune n'a jamais vraiment pu nourrir de réelles ambitions lors de son match face à Casper Ruud. Le Danois était absent lors des deux premières manches, multipliant les fautes. Le Norvégien, lui, finaliste de l'édition 2022, n'a pas tremblé lorsque son adversaire a connu un regain de forme. « Les 2 premiers sets sont passés assez rapidement, chose surprenante. Je ne peux pas dire que j'ai joué de manière incroyable parce que Holger n'a pas joué son meilleur tennis. Je suis effectivement content d'être revenu après avoir perdu le troisième set, après avoir eu ce break dans le quatrième et d'avoir pu gagner. Je suis vraiment heureux » a-t-il confié après sa victoire.

Roland-Garros : Alcaraz/Djokovic, le duel est lancé ! https://t.co/ZMIQaXC9f0 pic.twitter.com/iniNTrvurP — le10sport (@le10sport) June 7, 2023

Deux retours au premier plan

Blessé il y a un an en demi-finale face à Nadal, Alexander Zverev connaît une vraie renaissance à Paris cette année. L'Allemand semble avoir repris sa carrière là où elle s'était malheureusement interrompue en 2022. De son côté, Casper Ruud retrouve enfin de la régularité puisque son début de saison 2023 était plutôt catastrophique. « J'espère que ce sera un match amusant. C'est super de voir Sascha de retour. C'est notre meilleur résultat cette année. Cela a été une année difficile pour Sascha, il est de retour en demi-finale et moi, le début de l'année n'a pas été bon. Donc, c'est bien d'être ici aussi » a poursuivi le Norvégien.

Avantage Ruud ?