Roland-Garros : Comment Zverev a retrouvé le succès

Qualifié pour les demi-finales du tournoi de Roland-Garros cette année, Alexander Zverev a su tirer son épingle du jeu dans un tableau qui lui en laissait l'opportunité. De retour à la compétition depuis le début de la saison après sa grave blessure à la cheville à Paris, l'Allemand semble avoir repris sa carrière là où elle s'était arrêtée il y a un an. Et il aura de l'appétit pour aller jouer sa première finale à Roland-Garros.

Numéro 3 mondial l'année dernière au moment de sa blessure, Alexander Zverev était un joueur établi dans le top 10 du classement ATP depuis des années. Finaliste à l'US Open en 2020 mais aussi vainqueur de plusieurs titres en Masters 1000, l'Allemand est l'un des meilleurs de sa génération. Il y a un an, tout s'est arrêté lorsqu'il s'est gravement blessé à la cheville en demi-finale à Roland-Garros en plein duel face à Rafael Nadal. C'est désormais de l'histoire ancienne.

Saison difficile

Malgré quelques éclaircies, la saison d'Alexander Zverev était tout de même un peu compliquée avant Roland-Garros. En début d'année, il ne pouvait pas rivaliser physiquement mais le déclic a sûrement eu lieu à Dubaï puis à Indian Wells, où il est passé tout proche de battre Daniil Medvedev. Sur terre battue, une surface sur laquelle il pouvait avoir des appréhensions, il a perdu 3 fois en huitièmes de finale en Masters 1000, deux fois contre le Russe à Monte-Carlo et Rome et face à Carlos Alcaraz à Madrid. Il y a pire mais il a continué à chuter au classement, lui qui a quasiment toujours eu de bons résultats sur ces tournois.

Quinzaine de folie

C'est habituellement l'un des problèmes d'Alexander Zverev en Grand Chelem : perdre beaucoup d'énergie en chemin en disputant des matches en 5 sets. Mais peut-être que comme on l'attendait moins cette année, l'Allemand a su retrouver son niveau de jeu. Le combat le plus dur a sûrement été celui disputé face à Frances Tiafoe au troisième tour, même si l'Argentin Etcheverry a presque réussi à le faire dégoupiller en quarts de finale. Une chose est sûre, il aura une carte à jouer vendredi au moment d'affronter Casper Ruud, même s'il ne partira pas forcément favori.

Une blessure oubliée