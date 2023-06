Djokovic proche de la catastrophe, il rassure

Jean de Teyssière

Novak Djokovic a souffert mardi en quart de finale de Roland-Garros face au Russe Karen Khachanov. Ayant encaissé son premier set du tournoi, le Serbe a finalement réussi à venir à bout du 11ème mondial en quatre sets (4-6, 7-6, 6-2, 6-4) en 3 heures et 42 minutes. Lors de l'interview d'après-match, le Serbe l'avoue : il n'a pas joué son meilleur tennis et cela aurait pu lui être fatal.

Les spectateurs du court Philippe-Chatrier ont connu une douce après-midi de printemps à regarder Novak Djokovic tenter de se défaire de Karen Khachanov. Et surprise, le premier set a été remporté par le Russe, 6-4. Lors d'un deuxième set accroché, Novak Djokovic, encore et toujours le patron dans les jeux décisifs (65,5% de réussite, 1er mondial devant Federer et ses 65,4%), n'a pas tremblé et n'a laissé que des miettes à Khachanov, réalisant un jeu blanc dans le tie-break. Avant d'ensuite retrouver son niveau et remporter les deux derniers sets, 6-2 et 6-4. Il rencontrera Carlos Alcaraz qui n'a fait qu'une bouchée de Stefanos Tsitsipas lors de la night-session de mardi (6-2, 6-1, 7-6)

«On ne peut pas avoir des victoires offerts, il faut aller les chercher»

A la fin de son match, Novak Djokovic a été interrogé sur la terre battue du central par Mats Wilander. Le Serbe a analysé son match : « Il a été le meilleur joueur sur une grande partie des deux premiers sets, mais j'ai joué le tie-break parfait, et ensuite j'ai mis un niveau supplémentaire. Je me suis fait un peu peur, mais c'était une grande bataille, on ne peut pas avoir des victoires offertes, il faut aller les chercher. Il y a eu quasiment 2 matchs en un match aujourd'hui. »

«Les deux premiers sets sont les plus mauvais que j'ai joué pour l'instant ici»