Roland-Garros : Alcaraz face à Tsitsipas, l'exploit possible ?

Ce mardi, c'est jour de quarts de finale à Roland-Garros ! La partie haute du tableau a accouché de belles affiches puisqu'après Novak Djokovic et Karen Khachanov qui s'affrontent, la night session est réservée à Stefanos Tsitsipas et Carlos Alcaraz, deux joueurs qui font partie des favoris pour le titre. Le numéro 1 mondial enchaîne les performances de haut vol et semble bien imbattable. Mais le Grec a de quoi surprendre...

C'est incontestablement l'affiche des quarts de finale dans le tableau masculin cette année et ce match tant attendu au moment du tirage au sort aura bien lieu. Les spectateurs peuvent espérer un beau combat même si dans les confrontations, c'est Carlos Alcaraz qui mène largement puisqu'il a remporté leurs 4 duels.

Tsitsipas retrouvé

Un peu plus en difficulté ces derniers temps sur terre battue, Stefanos Tsitsipas est en pleine forme à Roland-Garros. Le Grec enchaîne les tours sans trop de complications et surtout il impressionne. Au-delà de son excellente qualité de service, il a par exemple réalisé deux sets en huitièmes de finale parfaits : il n'a fait qu'une seule faute directe sur l'ensemble des deux derniers sets. « C'est le clash que j'attendais. J'ai tout dit ! Voilà ! Tout le monde attendait ça, je crois, c'est cette année. Voilà, ça y est, ça commence ! » a prévenu Tsitsipas.

Alcaraz inarrêtable ?

Depuis le début du tournoi, il n'y a pas que Stefanos Tsitsipas qui a ébloui. Carlos Alcaraz, lui, semble même invincible tant son niveau de jeu est élevé. Alors qu'on attendait un combat en huitièmes de finale contre Lorenzo Musetti, le jeune Espagnol n'a fait qu'une bouchée de son homologue italien, une manière d'envoyer un message fort pour la suite du tournoi. Alcaraz n'a pas que son duel contre Djokovic en tête, il vise évidemment le trophée.

Un point faible très identifiable