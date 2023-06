Roland-Garros : Alcaraz lâche un énorme aveu, Djokovic peut trembler

Alexis Brunet

Ce dimanche après-midi, Carlos Alcaraz s'est brillamment qualifié pour les quarts de finale de Roland-Garros. L'Espagnol a dominé Lorenzo Musetti (6-3, 6-2, 6-2) et affrontera Stefanos Tsitsipas ce mardi. En cas de nouvelle victoire Carlos Alcaraz se frottera peut-être à Novak Djokovic en demi-finale. Et le Serbe est prévenu, le numéro 1 mondial est en grande forme.

Avec l'absence de Rafael Nadal, tous les regards sont rivés sur un autre Espagnol particulièrement performant du côté de la Porte d'Auteuil. Carlos Alcaraz réalise pour le moment un grand Roland-Garros. Le numéro 1 mondial n'a lâché qu'un seul set de tout le tournoi pour l'instant, et il impressionne.

Carlos Alcaraz est au top de sa forme

Du haut de ses 20 ans, Carlos Alcaraz n'a gagné qu'un seul tournoi du Grand Chelem, l'US Open en 2022. Son expérience et son vécu sont donc limités, et cela pourrait lui faire défaut face à des adversaires plus aguerris. Le niveau va monter d'un cran lors des quarts de finale, puisque l'Espagnol sera opposé à Stefanos Tsitsipas. Mais c'est surtout la demi-finale possible face à Novak Djokovic qui sera déterminante. Le Serbe est étincelant cette année à Paris et il dispose de plus d'expérience que le numéro 1 mondial. En effet, le Djoker a été sacré deux fois aux Internationaux de France, en 2016 et 2021.

Roland-Garros : Djokovic fait mieux que Nadal, c'est historique https://t.co/0oc76U4JmA pic.twitter.com/jIpkb3lZyf — le10sport (@le10sport) June 4, 2023

Un duel Alcaraz-Djokovic en demi-finale ?