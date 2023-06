Roland-Garros : Le «Michael Jordan» du tennis va éclipser Nadal

Alexis Brunet

Ce dimanche après-midi, Novak Djokovic s'est qualifié pour les quarts de finale de Roland-Garros. Le Serbe s'est qualifié grâce à sa victoire en trois sets face au Chilien Juan Pablo Varillas. Il se rapproche donc inévitablement d'un potentiel troisième sacre à Paris. Selon Tony Parker, Djoko va sans doute battre le record du nombre de Grand Chelem détenu avec Rafael Nadal. Il a même fait une comparaison étonnante entre le Djoker et Michael Jordan.

En l'absence de Rafael Nadal cette année à Roland-Garros, la course au titre final est beaucoup plus ouverte. Novak Djokovic est un sérieux concurrent pour brandir la Coupe des Mousquetaires le 11 juin sur le court Philippe-Chatrier. Le Serbe est déjà double vainqueur à Paris (en 2016 et 2021), et malgré ses 36 ans, il impressionne toujours autant.

Djokovic est déjà qualifié pour les quarts de finale

Ce dimanche après-midi, Djokovic n'aura fait qu'une bouchée de Juan Pablo Varillas en deux petites heures de jeu et trois sets (6-3, 6-2, 6-2). En quart de finale, il rencontrera un plus gros client, le Russe Karen Khachanov, numéro 11 mondial. S'il passe cet obstacle, il pourrait retrouver Carlos Alcaraz en demi-finale, lui aussi annoncé comme un potentiel vainqueur des Internationaux de France.

Tony Parker voit Djokovic dépasser Nadal