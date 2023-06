Roland-Garros : Catastrophe pour Nadal, Djokovic n’a pas le droit à l’erreur

Arnaud De Kanel

Forfait pour Roland-Garros, Rafael Nadal est passé sur la table d'opération vendredi pour subir une arthroscopie. Le Majorquin espère revenir d'ici 5 mois, ce qui laisse une belle opportunité à Novak Djokovic de devenir le joueur le plus titré en Grand Chelem. Le Serbe doit remplir sa besace avant de connaitre les mêmes problèmes physiques que son rival.

Cela faisait très longtemps qu'un Roland-Garros n'avait pas été aussi indécis. L'absence de Rafael Nadal, le maitre de la terre battue, y joue pour beaucoup. Le Taureau de Manacor a subi une arthroscopie vendredi qui devrait l'éloigner des terrains pendant plus de 5 mois. Novak Djokovic a plusieurs opportunités en or de devenir le joueur le plus titré en Grand Chelem, la première sur la terre battue parisienne.

Nouveau coup dur pour Nadal

Les soucis s'enchainent pour Rafael Nadal. Son corps le lâche et il a subi une nouvelle interventions chirurgicale vendredi. D'après les dires de son médecin, Angel Ruiz-Cotorro, son retour à la compétition est attendu qu'en toute fin de saison. « Avec ce type de blessure, on essaye en général d'être conservateur, on tente d'abord différents soins, parce que l'idée est de ne pas arriver jusqu'à l'intervention chirurgicale, mais quand on a tout essayé et que l'athlète n'est toujours pas en capacité de monter en charge de travail, et parce que les imageries médicales restent des images, il faut se résoudre à aller voir à l'intérieur, pour vérifier l'état du tendon. Le schéma classique, c'est cinq mois de récupération, précise Ruiz-Cotorro. Rafael entame un nouveau processus et il a déjà commencé la réhabilitation aujourd'hui (samedi). C'est une personne qui a déjà souvent démontré ses facultés à se relever, il est pour l'instant dans un cycle d'assimilation, et il va repartir de l'avant, comme toujours », a-t-il confié dans des propos rapportés par L'Equipe . Novak Djokovic a donc trois opportunités à saisir.

Voie royale pour Djokovic