Roland-Garros : Il va prendre le jackpot après Nadal et Djokovic ?

Baptiste Berkowicz

La nouvelle génération incarnée par le phénomène Alcaraz compte bien tout rafler sur son passage. La fin de carrière approchant pour Rafael Nadal et Novak Djokovic, l'Espagnol de 20 ans ne se privera pas pour prendre le trône aux joueurs qui ont marqué son enfance. Il pourrait même prendre une dimension extra-sportive inédite.

En quelques mois seulement, Carlos Alcaraz a conquis le monde du tennis. Ses qualités athlétiques associées à son toucher font de lui un joueur plus que spécial et destiné à écrire l'Histoire du tennis. Sa personnalité pourrait également lui permettre de passer les frontières du terrain de tennis et marquer un public encore plus large.

Roland-Garros : Un duel Alcaraz/Djokovic inévitable ? https://t.co/3ZonnZSgR2 pic.twitter.com/vtDJIWGQlb — le10sport (@le10sport) June 1, 2023

Le joueur absolu ?

Carlos Alcaraz fait l'unanimité notamment chez les anciens joueurs. Sur Eurosport, Mats Wilander, ancien numéro 1 mondial, ne cache pas son admiration pour le prodige espagnol. Le Suédois remarque une vraie influence des trois monstres sacrés Nadal, Federer et Djokovic : « Je ne pense pas qu’il ait basé son jeu sur qui que ce soit, mais il a été en quelque sorte ’empoisonné’ en regardant ces joueurs évoluer. Il bouge comme Djokovic, il est passionné comme Nadal, il a une qualité de frappe et une intelligence comme Federer ».

Prêt à marquer sa génération