Désastre imminent au PSG ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le PSG n'est plus qu'à trois matches d'un incroyable rêve. Qualifié pour les demi-finales de la Ligue des champions, le club parisien va devoir passer l'obstacle Borussia Dortmund pour espérer atteindre la finale de la compétition. Pour Luis Enrique, une défaite face au club allemand serait vécue comme une déception. Etes-vous d'accord avec lui ?

Le PSG n'était plus habitué aux soirées enflammées de Ligue des champions. Éliminé dès les huitièmes de finales lors des deux dernières éditions, le club parisien est de retour dans le dernier carré après des apparitions en 1995, 2020, 2021. Le bilan est de deux défaites pour une victoire. Mais difficile pour le PSG de ne pas s'imaginer dans la peau d'un finaliste. Car son adversaire de ce mercredi fait office d'invité surprise. Tombeur de l'Atlético au tour précédent, le Borussia Dortmund a déjà été confronté au groupe de Luis Enrique lors de la phase de poules et n'a pas remporté la moindre victoire en deux matches (une défaite et un match nul au Signal Iduna Park).

« N'importe quel autre résultat qu'une qualification serait une déception »

Présent en conférence de presse ce mardi, Luis Enrique a prévenu ses joueurs. Il ne vise que la qualification. « Je crois que n'importe quel autre résultat qu'une qualification en finale serait une déception pour les quatre équipes » a confié le coach du PSG, qui ne veut pas s'arrêter à ce stade de la compétition. Mais Edin Terzic partage la même ambition.

Le PSG touche au but et va réaliser son rêve ? https://t.co/pkXxvBd7b7 pic.twitter.com/3cdmE9s2YB — le10sport (@le10sport) April 28, 2024

Dortmund croit en ses chances