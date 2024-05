Borussia Dortmund - PSG : Streaming légal, heure de diffusion TV, équipes probables…

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le PSG a rendez-vous avec son destin. Le club entraîné par Luis Enrique dispute sa demi-finale aller de Ligue des champions ce mercredi soir (coup d'envoi à 21h) au Signal Iduna Park, l'enceinte bouillante du Borussia Dortmund. Pour cette rencontre, qui déterminera la suite de son aventure européenne, le technicien espagnol devrait compter sur la totalité de son groupe.

Le PSG est de retour dans le Final Four de la Ligue des champions. Pour la première fois depuis 2021, le club parisien atteint les demi-finales de la Ligue des champions, avec de sérieuses ambitions de qualification pour le prochain tour. Car sur sa route se dresse le Borussia Dortmund, un adversaire certes redoutables, mais qui n'est pas de la trempe d'un Real Madrid ou d'un Manchester City. Surtout, le PSG a déjà eu l'occasion de se mesurer à la formation allemande lors de cette édition. Les deux équipes étaient placées dans le même groupe et les deux matches ont été disputés. Après une victoire autoritaire au Parc des Princes en septembre dernier (2-0), le groupe de Luis Enrique n'avait pu faire mieux qu'un match nul au Signal Iduna Park (1-1). Un stade que retrouvera le PSG ce mercredi soir (coup d'envoi à 21h).

Luis Enrique arrive en pleine possession de ses moyens

Pour ce match déjà décisif, Luis Enrique pourrait compter sur la quasi-totalité de son groupe. Car une incertitude règne autour de la situation de Nuno Mendes. Laissé au repos contre Le Havre vendredi soir, l'arrière gauche n'a pas participé au dernier exercice de la séance. Simple précaution ou réelle inquiétude ? Une décision sera prise avant le match. Pour le reste, le technicien espagnol devrait faire dans le traditionnel. Il devrait disposer son équipe en 4-3-3. La star de la formation, Kylian Mbappé, devrait prendre place sur le front de l'attaque.



Composition probable : Donnarumma - Hakimi, Marquinhos (cap), Hernandez, Mendes (ou Beraldo) - Zaïre-Emery, Vitinha, Ruiz - Dembélé, Mbappé, Barcola

Dortmund va devoir faire sans Haller

Du côté du Borussia Dortmund, il n'y a pas d'absence marquante si ce n'est celle de Sébastien Haller. Touché à la cheville le 13 avril dernier, l'international ivoirien ne devrait pas pouvoir tenir sa place. Absent depuis plusieurs semaines, Ramy Bensebaïni est aussi forfait. Mais malgré ces défections, Edin Terzic croit en ses chances de victoire. « Ça m'est égal si on est favoris ou outsiders ; l'essentiel, c'est que l'on ait une chance. Je pense que l'on a une chance, et s'il y en a une, il faut qu'on la saisisse. Peut-être qu'on est l'équipe qui a le moins d'expérience à ce niveau de la compétition, mais qui a le plus faim. C'est peut-être ce qu'on doit utiliser à notre avantage. » Il ne serait pas impossible aussi de voir Marco Reus remplacer un Karim Adeyemi décevant.



Composition probable : Kobel - Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen - Sabitzer, Can - Adeyemi (ou Reus), Brandt, Sancho - Fullkrug.

Où voir le match ?