«Agressif», le PSG va vivre un enfer

Amadou Diawara

Qualifié pour les demi-finales de la Ligue des Champions, le PSG doit se frotter au Borussia Dortmund. Avant le match aller au Signal Iduna Park, Joshua Guilavogui a mis en garde l'écurie parisienne. En effet, l'actuel pensionnaire de Mainz 05 a affirmé que le PSG allait vivre un enfer dans l'enceinte du club de la Ruhr.

Après avoir fait tomber le FC Barcelone en quart de finale de la Ligue des Champions, le PSG va retrouver le Borussia Dortmund. Dans le même groupe que le BVB lors du premier tour de la C1, le club de la capitale doit une nouvelle fois se frotter au club allemand dans le dernier carré de la compétition.

Guilavogui prévient le PSG avant Dortmund

Alors que le PSG se déplace au Signal Iduna Park ce mercredi soir, Joshua Guilavogui a annoncé la couleur avant ce choc. Selon l'ancien joueur de Wolfsbourg, actuellement à Mainz 05, les hommes de Luis Enrique vont recevoir un accueil très hostile dans l'enceinte du Borussia Dortmund.

«A Dortmund, c’est vraiment agressif»