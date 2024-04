Mbappé, Dembélé... Il annonce du lourd pour le PSG

Amadou Diawara

Après avoir éliminé le FC Barcelone, le PSG s'est qualifié pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Pour ce grand rendez-vous, le club de la capitale doit se frotter au Borussia Dortmund, qu'il a déjà affronté en phase de groupes. Interrogé avant le match aller, prévu ce mercredi soir au Signal Iduna Park, Maxwell a annoncé du lourd.

Qualifié pour les demi-finales de la Ligue des Champions, après avoir écarté le FC Barcelone au tour précédent, le PSG retrouve le Borussia Dortmund. Après avoir défié le BVB en phase de poules, le club de la capitale va se déplacer au Signal Iduna Park ce mercredi soir, avant d'accueillir le club allemand au Parc des Princes mardi prochain. Lors d'un entretien accordé à L'Equipe , Maxwell a annoncé la couleur avant ce choc.

«Ça va être deux belles batailles»

« Comment voyez-vous cette demi-finale entre le Borussia Dortmund et le Paris-SG ? Ce sont deux équipes qui se connaissent très bien car elles se sont jouées en phase de groupes (2-0, 1-1). Je pense que ça va être deux belles batailles et qu'il va falloir voir qui arrivera à gérer au mieux ses émotions, qui sera le plus froid sur le terrain. Le PSG a vraiment une super équipe avec deux grosses individualités que sont Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé. Il faut voir aussi comment Dortmund a éliminé l'Atlético (1-2, 4-2, en quarts). Je suis optimiste pour le PSG. Je n'aime pas parler de favori, car c'est surtout pour vous, ça fait vendre. C'est sur le terrain que ça se passe. Les joueurs se connaissent tellement que ça va être difficile. Chaque duel, chaque moment chaud sera décisif. On verra qui supporte le mieux la pression » , a déclaré Maxwell, avant d'en rajouter une couche.

«Je suis optimiste pour le PSG»