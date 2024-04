Mercato - PSG : «C'est fatigant», le feuilleton Mbappé provoque un coup de gueule !

Amadou Diawara

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Kylian Mbappé va quitter le PSG à la fin de son contrat le 30 juin, et ce, pour rejoindre le Real Madrid librement et gratuitement. Alors que ce feuilleton fait parler depuis plusieurs années, Maxwell - ancien pensionnaire du club rouge et bleu - a fait part de son agacement.

Maxwell prend position sur le départ de Mbappé

Lors du prochain mercato estival, Kylian Mbappé va claquer la porte du PSG. Alors que son nom a été associé à un départ pendant plusieurs années, la star de 25 ans a finalement décidé de partir après sa septième saison à Paris. Lors d'un entretien accordé à L'Equipe , Maxwell s'est prononcé sur le transfert de Kylian Mbappé, profitant de l'occasion pour pousser un coup de gueule.

«On parle tous les jours de ça, c'est un peu fatigant»