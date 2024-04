PSG : Un sacre historique est annoncé !

La rédaction

Ce mercredi, le Paris-Saint Germain s’apprête à jouer gros. Qualifiés en demi-finale de la Ligue des Champions contre Dortmund, les joueurs de Luis Enrique auront l’occasion de se qualifier pour la deuxième finale de C1 de leur histoire. Et les Parisiens peuvent déjà compter sur le soutien de Jean-Michel Aulas.

Après avoir remporté le Trophée des champions en janvier dernier et avoir été sacré champion en Ligue 1, le Paris-Saint Germain peut encore espérer un quadruplé historique. Fer de lance du football français en Europe, le club de la capitale aura de nombreux regards rivés sur lui lors de la demi-finale de Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund. Avant ce choc, Jean-Michel Aulas, présent lors de la présentation de la nouvelle Ligue féminine de football professionnel, qu’il préside, a affiché sa confiance et son soutien à l’égard du PSG.

Jean-Michel Aulas croit au sacre du PSG

« Est-ce que c’est la bonne année pour Paris ? Oui, je le pense, en essayant de réfléchir aux motivations […] Certes, Kylian va s’en aller. Mais qui plus que lui a envie de la gagner avec son club qui l’a accueilli pendant des années ? […] Il y a de très bons joueurs, dont un qui vient de Lyon qui est très fort en ce moment, et une dynamique de victoires, une dynamique offensive très importante. Et un entraîneur que j’apprécie personnellement depuis des années, qui donne à ce Paris Saint-Germain une nouvelle ambition. » a d’abord lancé l’ancien patron de l’Olympique lyonnais.

JMA soulagé par l’élimination de City