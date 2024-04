Coup de génie, le PSG a trouvé son «chef d’orchestre»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L’été dernier, le PSG a décidé de se séparer de Christophe Galtier après seulement une saison sur le banc parisien. Pour le remplacer, c’est finalement Luis Enrique qui a débarqué. Et le premier exercice du technicien espagnol à Paris est déjà une réussite comme le souligne l’ancien Parisien Guillaume Hoarau.

Compte tenu de la saison délicate de Christophe Galtier, le PSG avait décidé de se séparer du natif de Marseille l'été dernier. Pour le remplacer, c'est Luis Enrique qui a été nommé. Et la première saison du technicien espagnol est déjà aboutie puisqu'il est toujours en lice pour un formidable quadruplé. Par conséquent, Guillaume Hoarau ne tarit pas d'éloges pour Luis Enrique.

Hoarau s'enflamme pour Luis Enrique

« Cette saison, il y a eu quelques rebondissements mais la domination du PSG est importante. En tant que consultant (pour Canal + sur la L1 et la chaîne suisse blue Sport pour la Ligue des champions), je vois de plus près ce qui se fait sur les terrains et Paris est vraiment loin devant en qualité de foot. Les joueurs sont bons athlétiquement et, techniquement, je n'en parle même pas. J'ai apprécié cette saison car il y a eu beaucoup de révélations, notamment la première d'entre elles : Warren Zaïre-Emery. J'aime bien comment Luis Enrique a géré son effectif, en donnant du temps de jeu à des jeunes comme Senny Mayulu ou Yoram Zague, ce qui n'est jamais évident au PSG. Il y a moins de bling-bling », explique l’ancien attaquant du PSG dans les colonnes de L’EQUIPE , avant de poursuivre.

«Luis Enrique est le chef d'orchestre»