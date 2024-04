PSG : Luis Enrique a trouvé son attaque de feu

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis le début de saison, Luis Enrique a multiplié les compositions d'équipe et semble enfin avoir trouvé son trio d'attaque. Bradley Barcola, Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé paraissent effectivement très complémentaires, et Frédéric Piquionne ne manque pas de s'enflammer pour les trois attaquants du PSG.

Compte tenu de l'important recrutement dans le secteur offensif l'été dernier, il était difficile d'imaginer quel trio offensif serait aligné cette saison. Mais depuis quelques matches, Bradley Barcola, Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé se sont clairement imposés comme titulaires dans les grands rendez-vous. Un choix salué par Frédéric Piquionne, consultant pour Prime Vidéo , qui s'enflamme pour le trio du PSG.

Le trio Dembélé-Mbappé-Barcola

« Le PSG a beau avoir le ballon la plupart du temps, il marque une bonne partie de ses buts sur des attaques en transition. L’adversaire prend confiance et, en 2 ou 3 passes, les joueurs du PSG peuvent aller au but. Que ce soit par Dembélé, Barcola ou Mbappé, ils ont la capacité d’avoir des situations de profondeur qui font mal à l’adversaire », assure l'ancien attaquant dans les colonnes du Parisien , avant de poursuivre.

