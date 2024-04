Neymar et Messi ont plombé cette recrue du PSG

Amadou Diawara

Lors de l'été 2022, Vitinha a quitté le FC Porto pour s'engager en faveur du PSG. Lors de ses débuts à Paris, l'international portugais a fait forte impression. Toutefois, Vitinha a eu des difficultés par la suite, et ce, parce qu'il était en froid avec Neymar et Lionel Messi.

Pour renforcer son milieu de terrain, la direction du PSG a bouclé la signature de Vitinha lors du mercato estival 2022. En effet, la direction parisienne a finalisé le transfert de l'international portugais en formulant une offre d'environ 41,5M€ au FC Porto.

Vitinha était en froid avec Neymar et Messi

Auteur de très bons débuts avec le PSG, Vitinha a baissé de régime au fil des semaines lors de sa toute première saison à Paris. En effet, le milieu de terrain de 24 ans a perdu de sa superbe lors du dernier exercice.

Vitinha renait de ses cendres cette saison