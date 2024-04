Luis Enrique a lancé une révolution au PSG, il balance

Amadou Diawara

A la fin de la dernière saison, Luis Enrique a remplacé Christophe Galtier au PSG. Depuis son arrivée à Paris, le coach espagnol a changé beaucoup de choses. Interrogé sur Luis Enrique, Maxwell a mis en lumière tout ce que Luis Enrique avait apporté de positif au PSG.

Après une première partie de saison 2022-2023 presque parfaite, Christophe Galtier n'a pas réussi à enchainer avec le PSG. En effet, le club de la capitale est passé totalement à côté de sa fin d'exercice. Ce qui a été fatal à Christophe Galtier, remercié l'été dernier. Pour remplacer le technicien français, les hautes sphères du PSG ont décidé de miser sur Luis Enrique, qui a tout changé à Paris en seulement quelques mois.

«Luis Enrique a apporté de la stabilité dans le jeu»

Lors d'un entretien accordé à L'Equipe , Maxwell n'a pas tari d'éloges à l'égard de Luis Enrique, qui a totalement révolutionné le PSG selon lui. « Le club vous semble-t-il plus stable ? Le plus grand changement, c'est sur le terrain. Luis Enrique a apporté de la stabilité dans le jeu. Il fait en sorte que tout le monde respecte sa position sur le terrain pour ensuite être plus créatif et efficace. Franchement, je suis confiant depuis le début de la saison quand je vois ce que fait Luis Enrique », a déclaré l'ancien joueur et coordinateur sportif du PSG, avant d'en rajouter une couche.

«Le club est aussi plus stable à l'extérieur»