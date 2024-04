PSG : Il écoeure l’OM et jubile !

Hugo Chirossel

Le 31 mars dernier, le PSG s'imposait sur la pelouse de l’OM à l’occasion du Classique (0-2). Une rencontre que les hommes de Luis Enrique avaient remportée en évoluant en infériorité numérique pendant plus d’une mi-temps. Vitinha, auteur de l’ouverture du score, avait réalisé une prestation remarquée, sur laquelle il est revenu.

« Vitinha est un joueur parfait pour un coach avec mon style. Il ne perd pas le ballon, est capable de se mettre entre les lignes, de fixer, de se détacher, de marquer... Je dois le féliciter et le pousser à rester, voire à hausser ce niveau de jeu . » Après la victoire du PSG sur la pelouse de l’OM le 31 mars dernier (0-2), Luis Enrique avait salué la prestation de Vitinha. Ce dernier avait inscrit le premier but parisien, mais avait surtout particulièrement brillé alors que son équipe était en infériorité numérique.

«C'est ce qu'un joueur dans cette position doit faire»

Bien que le PSG évoluait à 10 contre 11 après l’expulsion de Lucas Beraldo, Vitinha avait parfaitement contrôlé le tempo du match. « C'est ça, c'est ça. C’est une qualité que doit avoir un joueur qui joue dans cette position, c'est de contrôler le tempo. Décider si on accélère, si on ralentit, si on va à gauche, à droite, en avant, en arrière. C'est ça que j'aime faire. Et c'est ce qu'un joueur dans cette position doit faire. Et je ne dois pas diffuser ça que dans les mots, je dois aussi le montrer par mes actions », a-t-il confié dans un entretien accordé aux médias du PSG.

«Dans ce match, c'était incroyable la façon dont on a réagi»